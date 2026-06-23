OSMANİYE 2. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C. OSMANİYE 2. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/653 Esas

DAVALI : FARIDA OMAROVA - 99138692478 - Binegedi Gülistan 7. Küçe No:34 Bakü/ AZERBAYCAN

Davacı , CANER KAYA ile Davalı , FARIDA OMAROVA arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Davalı FARIDA OMAROVA adına dava dilekçesi,tensip zaptı ve ön inceleme duruşma zaptının adresinin tespit edilememesi nedeniyle ilanen tebliğ yapıldığı, bu nedenle sözlü yargılamaya geçileceğini bildirir duruşma tutanağının ilanen tebligat yolu ile yapılmasına karar verilmiştir. Davacı CANER KAYA tarafından aleyhinize açılan ve mahkememizin 2022/653 esasına kayıtlı bulunan dava dosyasında aleyhinize dava açmış olup, tahkikat duruşmasının yapıldığı anlaşılmakla" tahkikat ve sözlü yargılamaya geçileceğini bildirir duruşma zaptının (17/07/2026 günü saat 10:20) tebliği yerine geçmek üzereİLANEN TEBLİĞ olunur.

İLGİLİ KİŞİ : FARIDA OMAROVA - 99138692478 ili,ilçesi,mah/köy,Cilt,Aile sıra no,sırada nüfusa kayıtlı, BABAŞAH ve HANIMNAZ oğlu/kızı, 28/04/1990 dogumlu,

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