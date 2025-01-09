OSMANİYE 2. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C. OSMANİYE 2. AİLE MAHKEMESİNE

ESAS NO : 2022/79 Esas

DAVALI : İBRAHİM AYGÜN Çamlıköşk Misafirhanesi Köşkkışla Talas/ KAYSERİ

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında; mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Durusma Günü: 11/02/2025 günü saat: 09:20'de "Tahkikat duruşması için HMK 147 ve 7251 Sayılı Kanunun 16. Maddesi uyarınca tahkikat ve sözlü yargılama duruşma gün ve saatini bildirir davetiye ile belirlenen gün ve saatte mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunulması geçerli bir özrü olmadan hazır bulunulmadığı takdirde duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve HMK 150. Madde hükmü saklı kalmak kaydı ile yokluklarında hüküm verileceğinin taraflara ihtarına," duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02152722