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OSMANİYE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

OSMANİYE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2025 00:00

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T.C. OSMANİYE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2021/1023 Esas

Kahramanmaraş ili Ekinözü ilçesi Öztürk Mah/köy cilt no :2 hane no :12'de nüfusa kayıtlı, Kemal ve Zeynep oğlu, 1712/1972 doğumlu, 11342822564 T.C Kimlik numaralı Faruk Üstü'nün 1994 yılından bu yana kayıp olduğu, tüm aramalara rağmen bulunamadığı, bu güne kadar sağ veya ölü olduğu hususunda bir haber alınamadığından, sağ olduğu takdirde Faruk Üstü'nün veya kendisini tanıyanların 3 ay içerisinde Osmaniye Sulh Hukuk Mahkemesine başvurmaları veya beyanda bulunmaları ilanen tebliğ olunur. 18/07/2024

 

#ilangovtr Basın no ILN02184886