OSMANİYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2025 00:00

T.C.
OSMANİYE
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

04.09.2025

Sayı :2021/473 Esas

İLAN

Mahkememizin 2021/473 esas 2024/147 karar sayılı dosyasında dava konusu mirasçılık belgesinin iptaline ilişkin olan davada mahkememizce verilen 19/04/2024 tarihli kararda " Davanın kabulü ile; Osmaniye 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2018/448 Esas 2018/677 Karar sayılı ve Osmaniye 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2020/997 Esas 2020/1043 Karar sayılı veraset ilamlarının İPTALİNE, Osmaniye İli Merkez İlçesi Kırmıtlı Köyü 22 cilt, 54 hane’de nüfusa kayıtlı 01/07/1877 doğumlu Ömer ve Gümdane oğlu Mustafa Ergan’ın11/08/1943 tarihinde ölümü ile, mirasının/terekesinin 12.096.000pay kabul edilerek " yeniden mirasçıların hisselerinin tespit edildiği anlaşılmış olup, yapılan adres araştırmalarında ulaşılamayan ZEKİ BOZDOĞAN (22916768348 T.C. Kimlik numaralı, Ahmet ve Güldane oğlu, 09/06/1946 doğumlu) ve PINAR ERGAN (71881136218 T.C. Kimlik numaralı, Mehmet ve Zeynep kızı, 27/05/1984 doğumlu) tarafından gerekçeli karara karşı itirazları olması halinde mahkememize başvurulması, istinaf dilekçesi sunulmadığı taktirde dosyada verilen gerekçeli kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02294556