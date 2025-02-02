T.C.

OSMANİYE

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

24/12/2024

Sayı : 2021/624 Esas

İLAN

Mahkememizin 2021/624 esas sayılı Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davası nedeniyle açılan davada, davaya konu Osmaniye İli Toprakkale İlçesi Aslanpınarı Köyü Ger Mevki O Ada 218parsel (yeni 139 ada 58 parsel )de kayıtlı taşınmazda yapılan keşifte fen bilirkişi raporunda, tapuda kayıtlı alanın 104122.75m2 ve tarla cinsinde olduğu, ziraat bilirkişi raporunda 13-15 yaşlarındaki 591 adet (muhdesatların) zeytin ağaçlarının toplam değerinin 363.465,00 TL olduğu hususunda rapor düzenlendiği, yapılan adres araştırmalarında ulaşılamayan ( HACI OSMAN BALCI - 25706674928 T.C kimlik numaralı, Mustafa ve Saliha oğlu, 28/02/1962 dogumlu, ) tarafından bilirkişi raporuna karşı itirazı olması halinde duruşma tarihi olan 11/03/2025 gününden önce yazılı olarak mahkememize başvurulması aksi halde yokluğunda yargılamaya devam edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02164862