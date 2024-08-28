T.C.

OSMANİYE

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/54 Esas

İLAN

Mahkememizin 2024/54 esas sayılı Tapu İptali Ve Tescil (Taşınmazın Orman Niteliğinin Çekişmeli Olması Nedeniyle) Davası Nedeniyle Açılan Davada; dava konusu Osmaniye İli, Fakıuşağı Mahallesi, 270 Ada 32 Nolu Parselin 703, 42 m2'lik kısmının tapusunun iptali ve Orman Vasfı ile tescilini, vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ettiği, yapılan adres araştırmalarında ulaşılamayan (HATİCE TÜMER - 42656045158 -Erol Kemal ve Abu Güneş kızı, 17/07/1980 doğumlu, ) tarafından davaya karşı itirazı olması halinde mahkememize başvurulması, cevap verilmediği takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02082356