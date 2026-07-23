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OSMANİYE 1. AİLE MAHKEMESİ

OSMANİYE 1. AİLE MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2026 00:00

İLAN
T.C. OSMANİYE 1. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2026/117 Esas
DAVALI : SÜMEYRA HABACI

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden tanınmadığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.
ŞERH: Dava dilekçesi ve tensip zabtının tarafınıza tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde HMK.127 maddesi gereğince cevap, tanık ve delil dilekçesi vermeniz gerektiği, aksi taktirde süre içerisinde cevap, tanık ve delil dilekçesi sunmamanız durumunda, bu davada tanık dinletmekten ve delil sunmaktan vazgeçilmiş sayılacağınız hususu ihtar olunur.21/07/2026

 

#ilangovtr Basın no ILN02515813