OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıdaki listede belirtilen; Osmangazi Belediyesi bünyesindeki geri kazanım ve satış işleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.



Osmangazi Belediyesi sınırları içinde toplanan ve 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’nde depolanan Bitkisel Atık Yağların 1 yıllığına satılması işi;



Kg Başı Tahmini Satış Bedeli: 18,00.-TL+KDV

Geçici Teminat Miktarı: 6.480,00.-TL



Osmangazi Belediyesi sınırları içinde toplanan ve 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’nde depolanan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların 1 yıllığına satılması işi;



Ton Üzerinden Tahmini Satış Bedeli:2.500,00.-TL+KDV

Geçici Teminat Miktarı: 9.000,00.-TL



İhalenin Yapılacağı Yer: Osmangazi Belediye Başkanlığı Encümen Salonu

İhale Tarih ve Saati: 4 Mayıs 2023 Perşembe Günü 14.00

Evrakları Sunma Tarih ve Saati: 3 Mayıs 2023 Çarşamba Günü 12.00’a kadar



İhaleye iştirak edecek isteklilerin sunması gereken evraklar :



Birinci Sıralı İlan İçin;

Bitkisel Atık Yağ Toplama- Ara Depolama ve Geri Kazanım Çevre İzin ve Lisans Belgeleri Bitkisel Atık Yağ Taşıma Araç ve Firma Lisansları Firmanın, Tam Zamanlı Olarak Çalışan Çevre Mühendisinin Diploma Fotokopisi Geçici Depolama Tesisi İzin veya Lisansı Tebligat için yazılı adres beyanı (belediyede doldurulacak) İhaleye katılacak firmanın mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış faaliyet belgesi İhaleye katılacak firma yetkilisinin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküsü İhaleye katılacak firmanın ticaret sicil gazetesi İhaleye katılacak firma yetkilisinin nüfus cüzdan fotokopisi ve kanuni ikametgahı Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak



İkinci Sıralı İlan İçin;

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Toplama-Ara Depolama, Taşıma ve Geri Kazanım Çevre İzin ve Lisans Belgeleri Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalara ait toplama araç lisanları, ADR belgesi, firma lisansları ve araç plakaları Firmanın, Tam Zamanlı Olarak Çalışan Çevre Mühendisi’nin Diploma Fotokopisi Tebligat için yazılı adres beyanı (belediyede doldurulacak) İhaleye katılacak firmanın mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış faaliyet belgesi İhaleye katılacak firma yetkilisinin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküsü İhaleye katılacak firmanın ticaret sicil gazetesi İhaleye katılacak firma yetkilisinin nüfus cüzdan fotokopisi ve kanuni ikametgahı Geçici teminat belgelerini yatırmış olmak



Not:

1- İhaleye, belediyeye ait borcu bulunmayan istekliler katılabilir.

2- İhale evrakları teslim edildikten sonra Geçici Teminat ödemeleri belediye veznesine ya da Osmangazi Belediyesi Vergi Gelirleri Türkiye Vakıflar Bankası IBAN merkez şubesi TR65 0001 5001 5800 7260 5199 70 hesabına yapılabilir.

İhaleye ait şartname ve ekleri; Belediyemiz Mali Hizmetleri Müdürlüğü’nde bedelsiz görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli 500,00.-TL olup, ihaleye gireceklerin ihale dokümanı almaları ve şartnamede belirtilen evrakları ibraz etmeleri zorunludur.

Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan Olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01812032