OSMANELİ SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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OSMANELİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/115 Esas

KARAR NO : 2024/301

Davacı HÜSEYİN CAHİT AZAP aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Dava konusu olan Bilecik ili, Osmaneli ilçesi, Camikebir Mah. Zafer Sok. 567 ada 16 parsel sayılı taşınmazda taşınmazda malik olarak bulunan ve tüm araştırmalara rağmen adresi tespit olunamayan Mehmet Vecihi Erentürk, Mustafa Kudret Akbulut, Ahmet Muhtar Erenberk isimli şahıslar bakımından; Mahkememizin 03/09/2024 tarih 2023/115 Esas ve 2024/301 Karar sayılı ilamı ile Davanın KABULÜNE, Dava konusu Bilecik İli, Osmaneli İlçesi, Camikebir Mah. Zafer sok.567 ada 16 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın tüm yükümlülükleri ve T.M.K.'nun 699/3 maddesi uyarınca üzerindeki tüm muhdesatlar ile birlikte umuma açık, açık artırma yolu ile SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE, HMK 322/2 Maddesi uyarınca Osmaneli Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Müdürünün satış memuru olarak tayinine, Satışın HMK 322/2 md. yollaması ile İİK 112 – 135 maddelerine uygun ve kamuya açık olarak yapılmasına, Satışın taşınmaz üzerindeki tüm yükümlülükleriyle birlikte yapılmasına (İçtihatı Birleştirme Kararı 27.01.1954 E 1 K 22), Dava konusu taşınmazın tapu kaydındaki hisseleri oranında OLACAK ŞEKİLDE PAYLAŞTIRILMASINA, Satış hasılatı üzerinden % 011,38 (Binde 11,38) oranında karar ve ilam harcı alınmasına, harcın taraflardan tapu kaydındaki hisseleri oranında tahsiline, Davacı tarafından başlangıçta yatırılan 82,40 TL başvuru harcı da dahil olmak üzere toplam harç tutarının alınması gereken 427,60 TL harçtan mahsubu ile bakiye kalan 345,20 TL ve Davacı tarafından yapılan tebligat, posta gideri, keşif harcı, bilirkişi ücretleri ve keşif araç ücretinden oluşan toplam 17.526,10 TL yargılama giderinin davacının hissesine düşen miktar çıkarıldıktan sonra kalan yargılama giderlerinin tapu kaydındaki hisseleri oranında davalılardan tahsili ile davacıya ödenmesine, HMK Gider Avansı Tarifesinin 5.maddesi gereğince yatırılan gider avans bakiyesinin karar kesinleştiğinde davacılar tarafından hesap numarası bildirildiğinde bu hesaba yazı işleri müdürünce yatırılması, bildirilmediğinde masrafı avanstan karşılanmak kaydı ile PTT aracılığı ile davacıya iadesine karar verilmiş olup işbu metin tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 04/12/2024

#ilangovtr Basın no ILN02136248