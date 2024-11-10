OSMANCIK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

T.C. OSMANCIK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/427 Esas

DAVALI : OSMANCIK MALMÜDÜRLÜĞÜ GELİR SERVİSİ

Davacı, Muhittin PEKDEMİR ile Davalı, OSMANCIK MAL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yer İddiasına Dayalı) davası nedeniyle;

Çorum ili, Osmancık İlçesi Yenidanişment Köyü ile Gecek Köyü sınırında yer alan Yenidanişment Köyü 147 ara 7 parsel ile Gecek Köyü 974 - 975 - 1006 parseller arasında bulunan taşınmazın TMK'nın 713/4 Maddesi gereğince davacı adına tapuya kayıt ve tescili talep ve dava edilmiştir. İş bu dava konusu taşınmaz üzerinde üstün hak iddia edenlerin veya davacının davasına itirazı olanların son ilan tarihinden itibaren 3 (üç) ay içinde Mahkememize başvurarak kendi adlarına tescil talep edebilecekleri veya davacının davasına itiraz edebilecekleri ilan olunur. 21/102024

#ilangovtr Basın no ILN02117778