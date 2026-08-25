ORTACA SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

ORTACA

(SULH HUKUK MAH.)

SATIŞ MEMURLUĞU

2023/5 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın Giderilmesi davası sonrası aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/5 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Taşınmaz Muğla İli, Dalaman İlçesi, Altıntas Mahallesi, Karaçon Mevkiinde kain tapunun 3131 Ada 7 parsel numarasında Arsa vasfı ile kayıtlıdır.

Adresi : Altıntas Mahallesi 6016.Sokak 48770 Dalaman/Muğla Dalaman / MUĞLA

Yüzölçümü : 478,25 m2

İmar Durumu : Taşınmaz 1/1000 ölçekli Dalaman Uygulama İmar Planı içerisindedir. İmar planına göre Ayrık nizam 3 kat konut alanı içinde kalmaktadır. Taşınmazın ön cepheden 5 komşu parselden 3 metre çekme mesafesi vardır. Taşınmazın imar uygulaması tamamlanmıştır.

Kıymeti : 7.004.485,31 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Taşınmazın 74,10m2 lik kısmı orman tahdit veya orman kadastro sınırı içerisinde kalmaktadır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 10:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2026 - 10:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/10/2026 - 10:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 10:55

19/08/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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