ORTACA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2025 00:00

İLAN

T.C. ORTACA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/334 Esas

DAVACI : BEKİR OKUR - 37450979396

VEKİLİ Av. TALİP GÜÇLÜ

DAVALILAR : 

1- MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MERSİS
2- ORTACA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
3- MALİYE HAZİNESİ Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği Ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Altındağ/ ANKARA

Davacı Bekir Okur davalılar Maliye Hazinesi, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ortaca Belediye Başkanlığı aleyhine 4721 Sayılı TMK'nın 713. Maddesi gereğince açılmış tescil davası nedeniyle; Muğla ili Ortaca ilçesi, kuzeyi Güzelyurt Mahallesinde bulunan 148 ada 9 parsel, güneyi yol ile çevrili taşınmaza ilişkin Türk Medeni Kanunu'nun 713/4 maddesi gereğince yapılan ilandır. Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parsel hakkında hak iddia edenlerin 3 aylık yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gerektiği ilan olunur.30/09/2025

 

#ilangovtr Basın no ILN02307059

 