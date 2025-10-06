ORTACA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Güncelleme Tarihi:
İLAN
T.C. ORTACA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/334 Esas
DAVACI : BEKİR OKUR - 37450979396
VEKİLİ : Av. TALİP GÜÇLÜ
DAVALILAR :
1- MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MERSİS
2- ORTACA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
3- MALİYE HAZİNESİ Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği Ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Altındağ/ ANKARA
Davacı Bekir Okur davalılar Maliye Hazinesi, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ortaca Belediye Başkanlığı aleyhine 4721 Sayılı TMK'nın 713. Maddesi gereğince açılmış tescil davası nedeniyle; Muğla ili Ortaca ilçesi, kuzeyi Güzelyurt Mahallesinde bulunan 148 ada 9 parsel, güneyi yol ile çevrili taşınmaza ilişkin Türk Medeni Kanunu'nun 713/4 maddesi gereğince yapılan ilandır. Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parsel hakkında hak iddia edenlerin 3 aylık yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gerektiği ilan olunur.30/09/2025
#ilangovtr Basın no ILN02307059