T.C. ORTACA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2015/532 Esas

Mahkememizde görülmekte olan elatmanın önlenmesi ve kadastro tespitine itiraz davasında 2004/23 Esas sayılı dosyada davacı parsel olan Muğla/Ortaca/Sarıgerme 106 ada 128 parselde Hacer Uysal hissesini 21.12.2018 tarihinde devraldığınız, 6100 sayılı HMK'nın 125/2.maddesi uyarınca davacı yerine geçtiğiniz, 09.03.2023 tarihli bilirkişi raporu ile 518.97 m2 yerin 106 ada 127 parselden ifrazıyla 106 ada 128 parsele eklenmesi, 204.84 m2 yerin 106 ada 128 parselden ifrazıyla 106 ada 129 parsele eklenmesi, 83.18 m2 yerin 106 ada 129 parselden ifrazıyla 106 ada 128 parsele eklenmesi gerektiğinin belirtildiği anlaşılmakla; davayı takip edip etmeyeceğiniz hususunda tebliğden itibaren iki haftalık kesin süre içinde mahkememize bilgi verilmesi ya da 24.06.2025 günü saat 14:05'te yapılacak duruşmaya katılmanız gerektiği, aksi takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, bilirkişi raporuna tebliğden itibaren iki haftalık kesin süre içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız İHTAR VE İLAN OLUNUR. İş bu ilan yayınladığı tarihten itibaren yedi gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır.

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