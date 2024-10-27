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ORTACA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ORTACA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2024 00:00

T.C. ORTACA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/653 Esas

İLAN METNİ

Dava konusu Muğla ili, Dalaman ilçesi, Gürköy mahallesi, 103 ada 18 parsel sayılı taşınmaza bitişik ve tapusuz olduğu bildirilen 900,33 metrekare sayılı taşınmazların davacı Ümmü Gülsüm Uslu adına tescili talep edildiğinden; işbu dava konusu taşınmaz hakkında hak iddia edenlerin mahkememiz dosyasına ilandan itibaren üç ay içerisinde itirazda bulunabilecekleri, kendi adlarına tescilinin talep edilebileceği 4271 sayılı Türk Medeni Kanunun 713/4 ve 5. maddeleri gereğince İLAN OLUNUR. 18/10/2024

#ilangovtr Basın no ILN02111953