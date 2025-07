T.C.

ORTACA

2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO : 2015/381 Esas

KARAR NO : 2023/1022

C.SAV.ESAS NO : 2015/1364

SANIK : NILOOFAR ZANGI, Hamıdreza ve Tahereh Karimi kızı, 28/05/1991 GORDAN/İRAN doğumlu, İRAN soy ve uyruklu

SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik

SUÇ TARİHİ : 01/09/2015

UYGULANAN KANUN MAD. : Türk Ceza Kanunu 204/1

VERİLEN HÜKÜM : DÜŞME

KARAR TARİHİ : 22/11/2023

Olay tarihinde sanık Nıloofar Zangı'nın Arıan Irannejad ile birlikte Dalaman Havalimanına ülkeden çıkış yapmak üzere geldiği, sanık Nıloofar Zangı adına tanzim edilmiş pasaportunun yapılan kontrolünde vize sayfalarında sahtecilik yapıldığının belirlendiği, sanığa ait pasaportun muhafaza altına alınarak incelenmek üzere İzmir Kriminal Polis Labaratuvarı Müdürlüğüne gönderildiği, bu birimden alınan 01.10.2015 tarihli uzmanlık raporunda söz konusu pasaportun orijinal nitelikte bir pasaport olduğu, pasaportun 5.sayfasında yapışık bulunan vize pulunun tamamen sahte olduğu, bu sahteciliğin belgeleri tanzim ve kontrol etmekle görevli tecrübeli kişilerce ilk nazarda dikkati çekeceğinden aldatma kabiliyetine haiz olmadığı, ancak bu tür belgeler hakkında tecrübe sahibi olmayan hüsnüniyetli kişilerce ilk nazarda dikkati çekmeyeceğinden bu kişilere karşı aldatma kabiliyetine haiz olduğu hususunun açıklandığı, sanığın alınan ifadesinde üzerine atılı suçlamaları kabul etmediği, sanığın sahte vize pulu ihtiva eden pasaportu kullanmak suretiyle üzerine atılı "Resmi Belgede Sahtecilik" suçunu işlediğinden bahisle kamu davası açılmış ise de; sanık hakkında 09/11/2015 tarihinde iddianame düzenlendiği ve dava zamanaşımının bu tarihte kesildiği, 09/11/2023 tarihi itibariyle 8 yıllık olağan zamanaşımı süresinin dolduğu anlaşılmakla TCK'nun 66/1 ve 67.maddeleri gereğince bu suçtan sanık hakkında açılan kamu davasının CMK'nun 223/8 maddesi uyarınca düşmesine karar verildiği görülmüştür.

Sanığın yurt içinde adresinin bulunmadığı, yurt dışı adreslerine ise sanığın adres bilgilerinin eksik olması ve pasaportunun veya kimlik kartının okunaklı fotokopisinin bulunmaması nedeniyle yurt dışı istinabe işlemleri yapılamadığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri uyarınca Türkiye genelinde yayın yapan bir gazetede veya internet sitesinde ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 10 gün sonra sanıklara kararın tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde yasal yola başvurmadıkları takdirde kararın kesinleşeceği, ilan masrafının hüküm kesinleşinceye kadar suçüstü ödeneğinden yapılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 14.07.2025

