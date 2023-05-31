Örnek No: 72 T.C. KIRIKKALEİCRA DAİRESİ

İFLAS ALACAKLILARI SIRA CETVELİNİN VE İKİNCİ

ALACAKLILARIN TOPLANTISININ İLANI

Müflisin adı soyadı ve yerleşim yeri : (İflas Nedeniyle) Tasfiye Halinde Gazioğlu Otomotiv Akaryakıt Ürünl.Nak.İnşaat Turizm Gıda San.Ve Tic.Limited Şirketi

Müflisin Ticaret Sicil Numarası : 3075 Yenidoğan Mahallesi Mimar Sinan Cadde No:5- Merkez/Kırıkkale Kırıkkale Merkez / KIRIKKALE

Müflis (İflas Nedeniyle) Tasfiye Halinde Gazioğlu Otomotiv Akaryakıt Ürünl.Nak.İnşaat Turizm Gıda San.Ve Tic.Limited Şirketi hakkındaki alacak iddialarının tahkik ve tetkik işlemi bitmiş, İcra ve İflas Kanununun 206 ve 207. maddeleri gereğince düzenlenen 25/05/2023 tarihli alacaklılar sıra cetveli 26/05/2023 tarihinde Kırıkkale İcra Dairesi (Kırıkkale Adliyesi 1. Kat) divanhanesine asılmış ve ayrıca dairemizde satış bürosunda incelenmek üzere hazır edilmiştir.

Müflis hakkındaki iflas kararı kesinleşmiş olup, İİK'nın 237. maddesi uyarınca alacağı kabul edilen alacaklıların ikinci alacaklılar toplantısı günü olarak tayin edilen 10/07/2023 günü saat 15:00 da Kırıkkale İcra Dairesi Mezat Salonu (Kırıkkale Adliyesi 1. Kat Merkez/KIRIKKALE) hazır bulunmaları veya yetkili bir vekil göndermeleri lüzumu hasıl olmaktadır.

Alacağı kabul edilen alacaklıların toplantıya katılmaları hususu ile alacağı kabul edilmeyip sıra cetveline itiraz davası açan alacaklı var ise İİK'nın 235. maddesi gereğince davaya bakan Mahkemeden toplantıya katılmasına ilişkin karar getirmesi hususu ve ayrıca sıra cetvelinde gösterilen alacakların esasına ilişkin itirazlar için en geç 15 (onbeş) gün içerisinde Kırıkkale Asliye Ticaret Mahkemelerinde, sıraya ilişkin itirazlar için ise en geç 7 (yedi) gün içerisinde Kırıkkale İcra Hukuk Mahkemelerinde dava açabilecekleri hususu İİK'nın 166, 232, 234, 235, 236 ve 237. maddeleri gereğince tebliğ ve ilan olunur.

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