Örnek No:55* T.C. UŞAK1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Güncelleme Tarihi:
"Ortaklığın Giderilmesi" kararı uyarınca, aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/32 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Uşak İli Merkez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 1885 Ada 3 Parsel sayılı taşınmaz tapu kayıtlarında "Arsa" vasfıyla954,00 m2 yüzölçümlü ile kayıtlıdır. Çevresi meskun olup Belediye hizmetlerinden faydalanabilir konumdadır.
Yüzölçümü : 954,00 m2
İmar Durumu : Uşak Belediyesi 1/1000 ölçekli kesinleşmiş parselasyon planında, ayrık nizamda 7 kata müsaadeli konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 2.385.000,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler : -
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2023 - 10:11
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 10:11
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/09/2023 - 10:11
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/10/2023 - 10:11
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Uşak İli Merkez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 1885 Ada 4 Parsel sayılı taşınmaz tapu kayıtlarında "Arsa" vasfıyla 949,00 m2 yüzölçümü ile kayıtlıdır. Çevresi meskun olup Belediye hizmetlerinden faydalanabilir konumdadır.
Yüzölçümü : 949,00 m2
İmar Durumu : Uşak Belediyesi 1/1000 ölçekli kesinleşmiş parselasyon planında, ayrık nizamda 7 kata müsaadeli konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 2.372.500,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: -
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2023 - 10:21
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 10:21
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/09/2023 - 10:21
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/10/2023 - 10:21
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Uşak İli Merkez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 1885 Ada 5 Parsel sayılı taşınmaz tapu kayıtlarında "Arsa" vasfıyla 945,00 m2 yüzölçümü ile kayıtlıdır. Çevresi meskun olup Belediye hizmetlerinden faydalanabilir konumdadır.
Yüzölçümü : 945,00 m2
İmar Durumu : Uşak Belediyesi 1/1000 ölçekli kesinleşmiş parselasyon planında, ayrık nizamda 7 kata müsaadeli konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 2.362.500,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: -
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2023 - 10:31
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 10:31
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/09/2023 - 10:31
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/10/2023 - 10:31
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Uşak İli Merkez İlçesi Atatürk Mahallesi 4256Ada 1 Parsel sayılı taşınmaz tapu kayıtlarında "Arsa" vasfıyla 1.429,98 m2 yüzölçümü ile kayıtlıdır. Çevresi meskun olup, belediye hizmetlerinden faydalanabilir konumdadır.
Yüzölçümü : 1.429,98 m2
İmar Durumu : Uşak Belediyesi 1/1000 ölçekli kesinleşmiş imar planı uyarınca ayrık nizamda 8 kata müsaadeli konut alanında kalmaktadır. Ancak mania planı kısıtlaması ile 928 kotuna kadar yapılaşılabilir.
Kıymeti : 2.287.968,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2023 - 15:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 15:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/09/2023 - 15:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/10/2023 - 15:00
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Uşak İli Merkez İlçesi Atatürk Mahallesi 4256Ada 2 Parsel sayılı taşınmaz tapu kayıtlarında "Arsa" vasfıyla 1.258,94 m2 yüzölçümü ile kayıtlıdır. Çevresi meskun olup, belediye hizmetlerinden faydalanabilir konumdadır.
Yüzölçümü : 1.258,94 m2
İmar Durumu : Uşak Belediyesi 1/1000 ölçekli kesinleşmiş imar planı uyarınca ayrık nizamda 8 kata müsaadeli konut alanında kalmaktadır. Ancak mania planı kısıtlaması ile 928 kotuna kadar yapılaşılabilir.
Kıymeti : 2.014.304,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: -
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 31/08/2023 - 10:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/09/2023 - 10:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/10/2023 - 10:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 09/10/2023 - 10:00
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Uşak İli Merkez İlçesi Fatih Mahallesi 3008 Ada 1 Parsel sayılı taşınmaz tapu kayıtlarında "Arsa" vasfıyla 2.000,00 m2 yüzölçümü ile kayıtlıdır.
Yüzölçümü : 2.000,00 m2
İmar Durumu : Uşak Belediyesi 1/1000 ölçekli kesinleşmiş parselasyon planında, emsal: 2,25 yükseklik 24,50 m konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 4.600.000,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: -
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/09/2023 - 15:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/09/2023 - 15:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/10/2023 - 15:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/10/2023 - 15:00
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Uşak ili Merkez ilçesi Fatih Mahallesi 3008 Ada 4 Parsel sayılı taşınmaz tapu kayıtlarında "Arsa" vasfıyla 2.454,36 m2 yüzölçümü ile kayıtlıdır.
Yüzölçümü : 2.454,36 m2
İmar Durumu : Uşak Belediyesi 1/1000 ölçekli kesinleşmiş parselasyon planında, emsal: 2,25 yükseklik 24,50 m konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 5.645.028,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: -
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/09/2023 - 10:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/09/2023 - 10:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/10/2023 - 10:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/10/2023 - 10:00
28/04/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.