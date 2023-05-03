Örnek No:55* T.C. UŞAK1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

"Ortaklığın Giderilmesi" kararı uyarınca, aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/32 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Uşak İli Merkez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 1885 Ada 3 Parsel sayılı taşınmaz tapu kayıtlarında "Arsa" vasfıyla954,00 m2 yüzölçümlü ile kayıtlıdır. Çevresi meskun olup Belediye hizmetlerinden faydalanabilir konumdadır.

Yüzölçümü : 954,00 m2

İmar Durumu : Uşak Belediyesi 1/1000 ölçekli kesinleşmiş parselasyon planında, ayrık nizamda 7 kata müsaadeli konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 2.385.000,00 TL

KDV Oranı : %8

Kaydındaki Şerhler : -

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2023 - 10:11

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 10:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/09/2023 - 10:11

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/10/2023 - 10:11

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Uşak İli Merkez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 1885 Ada 4 Parsel sayılı taşınmaz tapu kayıtlarında "Arsa" vasfıyla 949,00 m2 yüzölçümü ile kayıtlıdır. Çevresi meskun olup Belediye hizmetlerinden faydalanabilir konumdadır.

Yüzölçümü : 949,00 m2

İmar Durumu : Uşak Belediyesi 1/1000 ölçekli kesinleşmiş parselasyon planında, ayrık nizamda 7 kata müsaadeli konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 2.372.500,00 TL

KDV Oranı : %8

Kaydındaki Şerhler: -

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2023 - 10:21

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 10:21 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/09/2023 - 10:21

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/10/2023 - 10:21

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Uşak İli Merkez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 1885 Ada 5 Parsel sayılı taşınmaz tapu kayıtlarında "Arsa" vasfıyla 945,00 m2 yüzölçümü ile kayıtlıdır. Çevresi meskun olup Belediye hizmetlerinden faydalanabilir konumdadır.

Yüzölçümü : 945,00 m2

İmar Durumu : Uşak Belediyesi 1/1000 ölçekli kesinleşmiş parselasyon planında, ayrık nizamda 7 kata müsaadeli konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 2.362.500,00 TL

KDV Oranı : %8

Kaydındaki Şerhler: -

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2023 - 10:31

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 10:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/09/2023 - 10:31

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/10/2023 - 10:31

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Uşak İli Merkez İlçesi Atatürk Mahallesi 4256Ada 1 Parsel sayılı taşınmaz tapu kayıtlarında "Arsa" vasfıyla 1.429,98 m2 yüzölçümü ile kayıtlıdır. Çevresi meskun olup, belediye hizmetlerinden faydalanabilir konumdadır.

Yüzölçümü : 1.429,98 m2

İmar Durumu : Uşak Belediyesi 1/1000 ölçekli kesinleşmiş imar planı uyarınca ayrık nizamda 8 kata müsaadeli konut alanında kalmaktadır. Ancak mania planı kısıtlaması ile 928 kotuna kadar yapılaşılabilir.

Kıymeti : 2.287.968,00 TL

KDV Oranı : %8

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2023 - 15:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/09/2023 - 15:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/10/2023 - 15:00

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Uşak İli Merkez İlçesi Atatürk Mahallesi 4256Ada 2 Parsel sayılı taşınmaz tapu kayıtlarında "Arsa" vasfıyla 1.258,94 m2 yüzölçümü ile kayıtlıdır. Çevresi meskun olup, belediye hizmetlerinden faydalanabilir konumdadır.

Yüzölçümü : 1.258,94 m2

İmar Durumu : Uşak Belediyesi 1/1000 ölçekli kesinleşmiş imar planı uyarınca ayrık nizamda 8 kata müsaadeli konut alanında kalmaktadır. Ancak mania planı kısıtlaması ile 928 kotuna kadar yapılaşılabilir.

Kıymeti : 2.014.304,00 TL

KDV Oranı : %8

Kaydındaki Şerhler: -

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/08/2023 - 10:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 07/09/2023 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/10/2023 - 10:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 09/10/2023 - 10:00

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Uşak İli Merkez İlçesi Fatih Mahallesi 3008 Ada 1 Parsel sayılı taşınmaz tapu kayıtlarında "Arsa" vasfıyla 2.000,00 m2 yüzölçümü ile kayıtlıdır.

Yüzölçümü : 2.000,00 m2

İmar Durumu : Uşak Belediyesi 1/1000 ölçekli kesinleşmiş parselasyon planında, emsal: 2,25 yükseklik 24,50 m konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 4.600.000,00 TL

KDV Oranı : %8

Kaydındaki Şerhler: -

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/09/2023 - 15:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 21/09/2023 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/10/2023 - 15:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 20/10/2023 - 15:00

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Uşak ili Merkez ilçesi Fatih Mahallesi 3008 Ada 4 Parsel sayılı taşınmaz tapu kayıtlarında "Arsa" vasfıyla 2.454,36 m2 yüzölçümü ile kayıtlıdır.

Yüzölçümü : 2.454,36 m2

İmar Durumu : Uşak Belediyesi 1/1000 ölçekli kesinleşmiş parselasyon planında, emsal: 2,25 yükseklik 24,50 m konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 5.645.028,00 TL

KDV Oranı : %8

Kaydındaki Şerhler: -

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/09/2023 - 10:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/09/2023 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/10/2023 - 10:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 25/10/2023 - 10:00

28/04/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN01822242