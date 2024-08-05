Örnek No:55*

T.C.

UŞAK

2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2022/45 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

"Ortaklığın Giderilmesi" kararı uyarınca, aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/45 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Uşak İli, Merkez İlçesi, Ovademirler Mahallesi, 263 Ada 10 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında "Tarla" vasıflı 15.497,54 m2 yüzölçümüyle kayıtlıdır. Bir kısmında 3 adet gecekondu türünde ev ve ahır türü yapılar vardır.

İmar Durumu : Uşak Belediyesi 1000 ve 5000 ölçekli plan dışındadır. Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğine göre köy yerleşik alan dışında. 3083 sayılı Yasa gereği, toplulaştırma işlemi ile kısıtlıdır.

Kıymeti : 6.500.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: "3083 Sayılı yasanın 6.Maddesi gereğince kısıtlıdır." şerhi vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2024 - 11:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2024 - 11:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/11/2024 - 11:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/11/2024 - 11:11

02/08/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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