Örnek No:55* T.C. SAKARYA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Güncelleme Tarihi:
2023/73 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/73 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Erenler İlçesi, Büyükesence Mah. 1857 Parsel,Tarla Vasıflı Taşınmaz
Yüzölçümü : 3.580 m2 İmar Durumu : Bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti : 3.401.000,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/09/2023 - 13:42
Bitiş Tarih ve Saati : 11/09/2023 - 13:42
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/10/2023 - 13:42
Bitiş Tarih ve Saati : 11/10/2023 - 13:42
22/07/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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