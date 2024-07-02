Örnek No:55*

T.C.

RİZE

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/19 SATIŞ

İLAN

Ayrıntılı bilgilere esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/19 SATIŞ ile erişim sağlanabilir.

Taşınmazın Özellikleri : Rize Merkez Taşlıdere Mah. 107 Ada, 10 Parsel. Çay bahçesi vasfında kayıtlıdır. İl merkezinin doğusunda, merkeze yaklaşık 7,5 km mesafede, eski Rize-Çayeli şosesine-Menderes Bulvarına cephelidir. Zemini düz olup sağlam yapıdadır. Kamunun doğalgaz dahil tüm altyapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Parsel üzerinde tek katlı oto galeri işyeri olarak kullanılan bina bulunmaktadır. Bu binanın değeri 603.288,00 TL'dir. 1.404,73 m2 yüzölçümü

Kıymeti : 26.169.928,00

TL KDV Oranı : %10

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/08/2024 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati : 19/08/2024 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/09/2024 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati : 19/09/2024 - 14:00

13/06/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02051470