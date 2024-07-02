Güncelleme Tarihi:
Örnek No:55*
T.C.
RİZE
SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2024/19 SATIŞ
İLAN
Ayrıntılı bilgilere esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/19 SATIŞ ile erişim sağlanabilir.
Taşınmazın Özellikleri : Rize Merkez Taşlıdere Mah. 107 Ada, 10 Parsel. Çay bahçesi vasfında kayıtlıdır. İl merkezinin doğusunda, merkeze yaklaşık 7,5 km mesafede, eski Rize-Çayeli şosesine-Menderes Bulvarına cephelidir. Zemini düz olup sağlam yapıdadır. Kamunun doğalgaz dahil tüm altyapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Parsel üzerinde tek katlı oto galeri işyeri olarak kullanılan bina bulunmaktadır. Bu binanın değeri 603.288,00 TL'dir. 1.404,73 m2 yüzölçümü
Kıymeti : 26.169.928,00
TL KDV Oranı : %10
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/08/2024 - 14:00
Bitiş Tarih ve Saati : 19/08/2024 - 14:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/09/2024 - 14:00
Bitiş Tarih ve Saati : 19/09/2024 - 14:00
13/06/2024
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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