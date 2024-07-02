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Örnek No:55* T.C. RİZE SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU 2024/19 SATIŞ

Örnek No:55* T.C. RİZE SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU 2024/19 SATIŞ
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2024 00:00

 

Örnek No:55*

T.C.
RİZE
SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2024/19 SATIŞ

İLAN

Ayrıntılı bilgilere esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/19 SATIŞ ile erişim sağlanabilir.
Taşınmazın Özellikleri : Rize Merkez Taşlıdere Mah. 107 Ada, 10 Parsel. Çay bahçesi vasfında kayıtlıdır. İl merkezinin doğusunda, merkeze yaklaşık 7,5 km mesafede, eski Rize-Çayeli şosesine-Menderes Bulvarına cephelidir. Zemini düz olup sağlam yapıdadır. Kamunun doğalgaz dahil tüm altyapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Parsel üzerinde tek katlı oto galeri işyeri olarak kullanılan bina bulunmaktadır. Bu binanın değeri 603.288,00 TL'dir. 1.404,73 m2 yüzölçümü
Kıymeti : 26.169.928,00
TL KDV Oranı : %10

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 12/08/2024 - 14:00
Bitiş Tarih ve Saati : 19/08/2024 - 14:00
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 12/09/2024 - 14:00
Bitiş Tarih ve Saati : 19/09/2024 - 14:00

13/06/2024

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

 

#ilangovtr Basın no ILN02051470

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#ILN02051470#İlangovtr