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Örnek No:55* T.C. RİZE SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU 2023/74 SATIŞ

Örnek No:55* T.C. RİZE SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU 2023/74 SATIŞ
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2024 00:00

 

Örnek No:55*

T.C.
RİZE
SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2023/74 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda yazılı mallar satışa çıkarılmış olup ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/74 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Rize Derepazarı Tersane Mah. 129 Ada, 8 Parsel, Tapuya ev ve arsası olarak kayıtlıdır. Hali hazırda yapı ve tarla olduğu görülmüştür. Derepazarı Belediyesi 1/1000 uygulama imar planı içerisinde yer almaktadır. Belediye ve kamu hizmetlerinden faydalanmaktadır. Mahalle yoluna cephelidir. Taşınmaz üzerinde bulunan zemin + 1 normal kattan oluşan yapı yığma inşaat tarzında yapılmıştır. taban alanı 77,46 m²dir. Yapı kullanılmamakta olup eski ve bakımsız bir durumdadır.
Yüzölçümü : 745,45 m2Kıymeti : 12.680.294,00 TL KDV Oranı : %10

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 24/06/2024 - 13:40
Bitiş Tarih ve Saati : 01/07/2024 - 13:40
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 25/07/2024 - 13:40
Bitiş Tarih ve Saati : 01/08/2024 - 13:40

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Rize Derepazarı Tersane Mah. 129 Ada, 8 Parsel, Tapuya ev ve arsası olarak kayıtlıdır. Hali hazırda yapı ve tarla olduğu görülmüştür. Derepazarı Belediyesi 1/1000 uygulama imar planı içerisinde yer almaktadır. Belediye ve kamu hizmetlerinden faydalanmaktadır. Mahalle yoluna cephelidir. Taşınmaz üzerinde bulunan zemin + 1 normal kattan oluşan yapı yığma inşaat tarzında yapılmıştır. taban alanı 77,46 m²dir. Yapı kullanılmamakta olup eski ve bakımsız bir durumdadır. 156,59 m2Kıymeti : 2.871.172,00 TL KDV Oranı : %10

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 24/06/2024 - 13:50
Bitiş Tarih ve Saati : 01/07/2024 - 13:50
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 25/07/2024 - 13:50
Bitiş Tarih ve Saati : 01/08/2024 - 13:50

19/04/2024

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

 

#ilangovtr Basın no ILN02021358

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#ILN02021358#İlangovtr