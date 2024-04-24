Güncelleme Tarihi:
Örnek No:55*
T.C.
RİZE
SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2023/74 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda yazılı mallar satışa çıkarılmış olup ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/74 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Rize Derepazarı Tersane Mah. 129 Ada, 8 Parsel, Tapuya ev ve arsası olarak kayıtlıdır. Hali hazırda yapı ve tarla olduğu görülmüştür. Derepazarı Belediyesi 1/1000 uygulama imar planı içerisinde yer almaktadır. Belediye ve kamu hizmetlerinden faydalanmaktadır. Mahalle yoluna cephelidir. Taşınmaz üzerinde bulunan zemin + 1 normal kattan oluşan yapı yığma inşaat tarzında yapılmıştır. taban alanı 77,46 m²dir. Yapı kullanılmamakta olup eski ve bakımsız bir durumdadır.
Yüzölçümü : 745,45 m2Kıymeti : 12.680.294,00 TL KDV Oranı : %10
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/06/2024 - 13:40
Bitiş Tarih ve Saati : 01/07/2024 - 13:40
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 25/07/2024 - 13:40
Bitiş Tarih ve Saati : 01/08/2024 - 13:40
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Rize Derepazarı Tersane Mah. 129 Ada, 8 Parsel, Tapuya ev ve arsası olarak kayıtlıdır. Hali hazırda yapı ve tarla olduğu görülmüştür. Derepazarı Belediyesi 1/1000 uygulama imar planı içerisinde yer almaktadır. Belediye ve kamu hizmetlerinden faydalanmaktadır. Mahalle yoluna cephelidir. Taşınmaz üzerinde bulunan zemin + 1 normal kattan oluşan yapı yığma inşaat tarzında yapılmıştır. taban alanı 77,46 m²dir. Yapı kullanılmamakta olup eski ve bakımsız bir durumdadır. 156,59 m2Kıymeti : 2.871.172,00 TL KDV Oranı : %10
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/06/2024 - 13:50
Bitiş Tarih ve Saati : 01/07/2024 - 13:50
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 25/07/2024 - 13:50
Bitiş Tarih ve Saati : 01/08/2024 - 13:50
19/04/2024
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr Basın no ILN02021358