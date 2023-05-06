Örnek No: 55* T.C. KASTAMONU(SULH HUKUK MAH.) 1. SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/5 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kastamonu İl, Merkez İlçe, Arız Köyü 118 ada 71 parsel sayılı 1.194,20 m² yüzölçümlü taşınmaz. taşınmaz üzerinde ,3 Katlı Betonarme Ev, Ahır, Kazan Dairesi, Kümes, Kamelya yapıları vardır. Ev ve müştemilat yapıları birlikte kullanılmaktadır. Taşınmazın üzerindeki yapıların cins tahsisi yapılmamış olup, binalar kadastro paftasına işlenmemiştir. Taşınmaza ilişkin şartlara, ayrıntılı satış ilanı ve bilirkişi raporuna esatis.uyap.gov.tr üzerinden erişim sağlanabilir.

Adresi : Arız Köyü Merkez Kastamonu

Yüzölçümü : 1.194,20 m2

İmar Durumu: Taşınmaz Kastamonu Belediyesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı dışında ve Mücavir Alan Sınırları dışında bulunmaktadır. Dosyadaki Kastamonu İl Özel İdaresinin 01.03.2023 tarih ve 47301 sayılı yazısında 118 ada 71 nolu parselin köy yerleşik alan içinde olduğu belirtilmiştir.

Kıymeti : 5.152.191,20 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler: -

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2023 - 13:52

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2023 - 13:52 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/07/2023 - 13:52

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/07/2023 - 13:52

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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