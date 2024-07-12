Güncelleme Tarihi:
Örnek No:55*
T.C.
İZNİK
İCRA DAİRESİ
2023/92 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE / HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/92 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bursa İl, İznik İlçe, ELBEYLİ Mahalle/Köy, 3873 Parsel sayılı taşınmazda kayıtlı 3 katlı betonarme bina ve arsası
Adresi : İznik İlçesi Elbeyli Mah.İznik / BURSA
Yüzölçümü : 560,60 m2
Arsa Payı : 1/1
Kıymeti : 5.696.300,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2024 - 11:11
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2024 - 11:11
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2024 - 11:11
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Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2024 - 11:11
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Not: 10/07/2024 tarihli bir önceki ilanda hata bulunması nedeniyle yayınlanmaması rica olunur.
#ilangovtr Basın no ILN02061176