Örnek No:55*

T.C.

İZNİK

İCRA DAİRESİ

2023/92 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE / HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/92 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, İznik İlçe, ELBEYLİ Mahalle/Köy, 3873 Parsel sayılı taşınmazda kayıtlı 3 katlı betonarme bina ve arsası

Adresi : İznik İlçesi Elbeyli Mah.İznik / BURSA

Yüzölçümü : 560,60 m2

Arsa Payı : 1/1

Kıymeti : 5.696.300,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2024 - 11:11

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2024 - 11:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2024 - 11:11

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2024 - 11:11

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Not: 10/07/2024 tarihli bir önceki ilanda hata bulunması nedeniyle yayınlanmaması rica olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02061176