Örnek No:55*

T.C. İSTANBULGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/686 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/686 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri: İstanbul İl, Kağıthane İlçe, Merkez Mahalle, Kağıthane Çağlayan Mevkii, 5535 Ada No, 17 Parsel No, 1370/36966 Arsa Payı/Payda, 492,88 m² Ana Taş. Yüz Ölçümü, Ana Taş. Nit. 6 Katlı Betonarme Bina ve Arsası, 1.Bodrum Kat 7 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Daire Olan Taşınmazın Tamamı. Adresi : Çağlayan Mahallesi, Murakıplar Sokak,No:15, Manolya Apartmanı, 1.Bodrum Kat, Daire: 7 Kağıthane / İSTANBUL

Kıymeti : 2.400.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/04/2024 - 10:15

Bitiş Tarih ve Saati : 02/05/2024 - 10:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2024 - 10:15

Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2024 - 10:15

18/12/2023

#ilangovtr Basın no ILN01956211