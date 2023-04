Örnek No:55* T.C.İSTANBUL10. İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2019/1936 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1-2-3-4-5-6-7-8-9 NO'LU TAŞINMAZLARIN ORTAK İMAR DURUMU:05.04.2019 tarih, 2340694 sayılı imar durum belgesine göre Kağıthane İlçesi, Yahya Kemal Mahallesi, 6579 ada, 19 parsel sayılı taşınmaz 31.07.2008 tarih onanlı Kağıthane 6.Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında (BL-3) (R) simgeli Blok Nizam, 3 kat yapılaşma şartları konut alanı

1-2-3-4-5-6-7-8-9 NO'LU TAŞINMAZLARIN ORTAK ADRESİ:Yahya Kemal (Tapuda Merkez) Mah. Şenkal Sok. Dış Kapı No: 18 Kağıthane / İSTANBUL

1-2-3-4-5-6-7-8-9 NO'LU TAŞINMAZLARIN KAYDINDAKİ ORTAK ŞERHLER:Taşınmaz üzerinde "6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır. (24/02/2016-3947 Yev.)(04/03/2016-4669 Yev.)(16/10/2015-19502 Yev.)(11/04/2016-7652 Yev.)(12/10/2015-19135 Yev.)(12/10/2015-19150 Yev.)(30/11/2015-22533 Yev.)(09/06/2016-11852 Yev.)","Yönetim Planı: 07/05/2018 - 8433 Yev." şerhleri vardır. Diğer şerhler tapu kaydındaki gibidir.

1 NO'LU TAŞINMAZ ÖZELLİKLERİ:İstanbul İl, Kağıthane İlçe, Merkez Mah., Yahya Kemal Mevkii , 6579 Ada No, 19 Parsel No, 1150/138369 Arsa Payı/Payda, 1.383,69 m² Ana Taş. YüzÖlçümü, Ana Taş. Nit. Arsa, 10. Normal Kat 77 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Konut Olan Taş. Tamamı. Konut binanın 10.katında yer almakta, mimari projesine göre 41,26m2 alanlıdır.

Kıymeti : 325.000,00 TL KDV Oranı : %18

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2023 - 14:02

Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2023 - 14:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2023 - 14:02

Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2023 - 14:02

2 NO'LU TAŞINMAZ ÖZELLİKLERİ:İstanbul İl, Kağıthane İlçe, Merkez Mah., Yahya Kemal Mevkii, 6579 Ada No, 19 Parsel No, 840/138369 Arsa Payı/Payda, 1.383,69 m² Ana Taş. YüzÖlçümü, Ana Taş. Nit. Arsa, 10. Normal Kat 76 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Konut Olan Taş. Tamamı. Konut binanın 10.katında yer almakta, mimari projesine göre 35,81m2 alanlıdır.

Kıymeti : 285.000,00 TL KDV Oranı : %18

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2023 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2023 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2023 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2023 - 15:00

3 NO'LU TAŞINMAZ ÖZELLİKLERİ: İstanbul İl, Kağıthane İlçe, Merkez Mah., Yahya Kemal Mevkii , 6579 Ada No, 19 Parsel No, 840/138369 Arsa Payı/Payda, 1.383,69 m² Ana Taş. Yüz Ölçümü, Ana Taş. Nit. Arsa, 9. Normal Kat 74 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Konut Olan Taş. Tamamı. Konutana binanın 9.katında yer almakta, mimari projesine göre 35,93m2 alanlıdır.

Kıymeti : 285.000,00 TLKDV Oranı : %18

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/06/2023 - 11:16

Bitiş Tarih ve Saati : 13/06/2023 - 11:16 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2023 - 11:16

Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2023 - 11:16

4 NO'LU TAŞINMAZ ÖZELLİKLERİ: İstanbul İl, Kağıthane İlçe, Merkez Mah., Yahya Kemal Mevkii , 6579 Ada No, 19 Parsel No, 840/138369 Arsa Payı/Payda, 1.383,69 m² Ana Taş. Yüz Ölçümü, Ana Taş. Nit. Arsa, 9. Normal Kat 68 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Konut Olan Taş. Tamamı. Konut binanın 9.katında yer almakta, mimari projesine göre 35,60m2 alanlıdır.

Kıymeti : 275.000,00 TL KDV Oranı : %18

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/06/2023 - 14:50

Bitiş Tarih ve Saati : 13/06/2023 - 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2023 - 14:50

Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2023 - 14:50

5 NO'LU TAŞINMAZ ÖZELLİKLERİ:İstanbul İl, Kağıthane İlçe, Merkez Mah., Yahya Kemal Mevkii , 6579 Ada No, 19 Parsel No, 840/138369 Arsa Payı/Payda, 1.383,69 m² Ana Taş. Yüz Ölçümü, Ana Taş. Nit. Arsa, 8. Normal Kat 53 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Konut Olan Taş. Tamamı. Konutana binanın 8.katında yer almakta olup onaylı mimari projesine göre 35,81m2 alanlıdır.

Kıymeti : 275.000,00 TL KDV Oranı : %18

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/06/2023 - 11:15

Bitiş Tarih ve Saati : 14/06/2023 - 11:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2023 - 11:15

Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2023 - 11:15

6 NO'LU TAŞINMAZ ÖZELLİKLERİ:İstanbul İl, Kağıthane İlçe, Merkez Mah., Yahya Kemal Mevkii , 6579 Ada No, 19 Parsel No, 760/138369 Arsa Payı/Payda, 1.383,69 m² Ana Taş. Yüz Ölçümü, Ana Taş. Nit. Arsa, 7. Normal Kat 48 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Konut Olan Taş. Tamamı. Konutbinanın 7.katında yer almakta, mimari projesine göre 35,09m2 alanlıdır.

Kıymeti : 265.000,00 TL KDV Oranı : %18

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/06/2023 - 14:15

Bitiş Tarih ve Saati : 14/06/2023 - 14:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2023 - 14:15

Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2023 - 14:15

7 NO'LU TAŞINMAZ ÖZELLİKLERİ: İstanbul İl, Kağıthane İlçe, Merkez Mah., Yahya Kemal Mevkii , 6579 Ada No, 19 Parsel No, 760/138369 Arsa Payı/Payda, 1.383,69 m² Ana Taş. Yüz Ölçümü, Ana Taş. Nit. Arsa, 7. Normal Kat 47 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Konut Olan Taş. Tamamı. Konut binanın 7.katında yer almakta olup onaylı mimari projesine göre 34,89m2 alanlıdır.

Kıymeti : 265.000,00 TL KDV Oranı : %18

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/06/2023 - 12:00

Bitiş Tarih ve Saati : 15/06/2023 - 12:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/07/2023 - 12:00

Bitiş Tarih ve Saati : 12/07/2023 - 12:00

8 NO'LU TAŞINMAZ ÖZELLİKLERİ:İstanbul İl, Kağıthane İlçe, Merkez Mah., Yahya Kemal Mevkii , 6579 Ada No, 19 Parsel No, 760/138369 Arsa Payı/Payda, 1.383,69 m² Ana Taş. Yüz Ölçümü, Ana Taş. Nit. Arsa, 6. Normal Kat 37 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Konut Olan Taş. Tamamı. Konut binanın 6.katında yer almakta, mimari projesine göre 34,99m2 alanlıdır.

Kıymeti : 265.000,00 TL KDV Oranı : %18

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/06/2023 - 13:30

Bitiş Tarih ve Saati : 15/06/2023 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/07/2023 - 13:30

Bitiş Tarih ve Saati : 12/07/2023 - 13:30

9 NO'LU TAŞINMAZ ÖZELLİKLERİ:İstanbul İl, Kağıthane İlçe, Merkez Mah., Yahya Kemal Mevkii , 6579 Ada No, 19 Parsel No, 660/138369 Arsa Payı/Payda, 1.383,69 m² Ana Taş. Yüz Ölçümü, Ana Taş. Nit. Arsa, 3. Normal Kat 14 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Konut Olan Taş. Tamamı. Konut binanın 3.katında yer almakta,mimari projesine göre 29,35m2 alanlıdır.

Kıymeti : 250.000,00 TL KDV Oranı : %18

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/06/2023 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 15/06/2023 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/07/2023 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 12/07/2023 - 15:00

