Örnek No:55*

T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2022/1313 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1313 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 No'lu Taşınmazın Özellikleri : İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Göktürk mahallesi, 1228 parselde bulunan kat mülkiyetli,37.657,85m2 miktarlı, YİRMİBEŞ ADET BETONARME KONUT nitelikli taşınmazın 70/1450 arsa paylı, DUBLEKS VİLLA vasıflı,19 nolu bağımsız bölümün tamamıdır. Adresi : Göktürk Mahallesi, Yücel Sokak, Kemerpark Evleri Sitesi, No:1D, D:19 Eyüp / İSTANBUL

Kıymeti : 97.000.000,00 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: Bedaş Lehine 99 Yıllığı 1 TL'sindan Kira Şerhi bulunmaktadır.(BEDAŞ) 19/04/2000 Tarih ve 1838 Yevmiye

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2024 - 11:57

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2024 - 11:57 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/03/2024 - 11:57

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/04/2024 - 11:57

2 No'lu Taşınmazın Özellikleri :İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Göktürk mahallesi, 1228 parselde bulunan kat mülkiyetli, 37.657,85m2 miktarlı, YİRMİBEŞ ADET BETONARME KONUT niteliklitaşınmazın58/1450arsapaylı,DUBLEKSVİLLAvasıflı,20nolu bağımsız bölümün tamamıdır. Adresi: Göktürk Mahallesi, Yücel Sokak, Kemerpark Evleri Sitesi, No:1C, D:20 Eyüp / İSTANBUL

Kıymeti : 69.000.000,00 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: Bedaş Lehine 99 Yıllığı 1 TL'sindan Kira Şerhi bulunmaktadır.(BEDAŞ) 19/04/2000 Tarih ve 1838 Yevmiye

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2024 - 12:07

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2024 - 12:07 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/03/2024 - 12:07

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/04/2024 - 12:07

10/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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