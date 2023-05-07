Örnek No:55* T.C.İSTANBUL ANADOLUGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/163 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, Yukarı Dudullu Mahallesi, 3392 parsel sayılı, 599,00 m² arsa miktarlı Arsa vasıflı ana taşınmazın üzerinde bulunan binanın; 1. normal kat, 8 nolu, Daire nitelikli ve 20/300 arsa paylı bağımsız bölümünün 3 / 20 hissesi borçlu H****** Ş***** adına kayıtlı olup satışa konudur. Taşınmazın konumlu olduğu bina; 2Bodrum + zemin + 3 normal kattan oluşmaktadır.Taşınmaz parsel üzerinde yer alan binada 14 adet daire bulunmakta olup, betonarme tarzında, 3A yapı sınıfında olduğu incelenen belgelere istinaden tespit edilmiştir. Bina 6 katlı, 14 adet bağımsız bölümden oluşmaktadır.Bina girişi mimari projesine göre Cumhur Sokak cephesinden 1. bodrum kattansağlanmaktadır.Mimari projesine göre; binanın 2 Bodrum katında binaya ait ortak alanlar ve kapalı otopark, 1. Bodrum katında 2 adet daire ve bina girişi, zemin katında 3 adet daire, diğer normal katların her birinde de 3'er adet daireden oluşmaktadır. Binadaasansör bulunmamaktadır.Binada ısınma doğalgaz kombi sistemi ile sağlanmaktadır. Bahçe peyzajı tamamlanmıştır. Dış cephesi akrilik esaslı dış cephe boyalıdır. Ana girişi çelik doğramadır.Taşınmazın yer aldığı bina 29 yaşındadır.Bina genelinde kapalı otopark mevcuttur.Toplu taşıma araçlarının güzergahı olan Elalmış Caddesi ve Tavukçuyolu Caddesi yakın konumda olması ulaşımda rahatlık yaşanmasını sağlamaktadır.Bağımsız Bölüm Özellikleri;Taşınmaz Daire nitelikli ve 1. normal katında yer almaktadır.Taşınmaz güney ve batı olmak üzere cephelidir. Bina girişi mimari projeye ve mahalline göre 1. bodrum kattan sağlandığı görülmüştür. Taşınmaz mahallinde 8 bağımsız bölüm nolu 1. normal katta Daire vasıflı taşınmazı halihazırda kiracının oturduğu öğrenilmiştir. Mahallinde 8 bağımsız bölüm numarasına sahip yerin kapı numarası ve doğalgaz sayaç numarasının 7 olduğu görülmüştür. Taşınmaz projesine göre; 1. normal katı: net 75,28 m² +balkon 6,58 m², toplam net 81,86 m², brüt 92 m² alana sahiptir. Taşınmaz mimari projesinde 1. normal Katında; Salon, mutfak, 3 adet yatak oda, banyo, 1 adet wc, antre, 2 adet balkon alanlarından oluşmaktadır.Taşınmazın dış kapısı çelik doğramadır. Taşınmazın pencereleri PVC doğramadır.Taşınmazın iç mekan özellikleri;zeminler laminant parke, kapılar amerikan panel kapı, pencereler PVC, duvarlar saten boyalı, tavanlar tavan boyalı, ıslak hacimlerde yerler seramik, duvarlarfayanskaplıdır. Isıtma sistemi doğalgaz kombi sistemidir. NOT SATIŞA KONU TAŞINMAZ HİSSELİ OLUP TESLİM İŞLEMİ YAPILMAYACAKTIR.

Adresi : Mehmet Akif Mahallesi, Cumhur Sokak, Deniz Apartmanı, No:12D: 8 ÜMRANİYE / İSTANBUL

Yüzölçümü : 599,00 m2

Arsa Payı : 20/300

İmar Durumu: Dosyasında, şartnamede, ilanda geniş evsafı mevcuttur.

Kıymeti : 345.000,00 TL ( 3/20 Hissesi karşılığı )

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Dosyamız ve tapu kayıtlarındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2023 - 13:46

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/08/2023 - 13:46 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/09/2023 - 13:46

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/09/2023 - 13:46

04/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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