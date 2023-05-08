Örnek No:55* T.C.İSTANBUL ANADOLUGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/1709 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Ataşehir İlçe, Küçükbakkalköy Mahalle, 2024 Ada, 24 Parsel, A Blok, Zemin Kat, 3 Nolu Bağımsız Bölüm Konut. Konumu: İstanbul İli, Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi, 2024 ada 24 parselin kuzeyinde Kumova Sokak, güneyinde Kocaceviz Caddesi, doğusunda Salihli Sokakdiğer cepheleri ise komşu parselleri ile çevrilidir. Taşınmazın yakın çevresinde Ataşehir Anadolu Lisesi, Küçükbakalköy Aile Sağlığı Merkezi, Küçükbaklköy Merkez Camii ve İ.E.T.T. Ataşehir Anadolu Lisesi Otobüs Durağı yer almaktadır. Taşınmaz Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Kıymet takdirine konu taşınmazın konumlu olduğu bina yol altı 3 kat ve yol üstü 10 katlı, 30 bağımsız bölüm içermekte olup, betonarme tarzında, 4A yapı sınıfında olduğu incelenen belgelere istinaden tespit edilmiştir.Onaylı mimari projesine göre; 3. Bodrum katta ortak alanlar, depolar, 2. Bodrum kat otopark alanları ve ortak alanlar, 1. Bodrum katta Bina girişi binaya ait depolar , ortak alanlar , Zemin katta 3 adet daire , 1...9 normal katlar da 3şer adet daire bulunmaktadır. Vaziyet planına göre projede bina girişi 1. Bodrum katından, Batı yönünden sağlanmaktadır.Bahçe düzenlemesi tamamlanmıştır. Dış cephesi cephe boyalıdır. Ana giriş kapısı demir çerçeveli ve camlıdır.Giriş holü zemini mermer, duvarları boyalıdır.Merdivenler mermerdir.Asansör (2 adet, çalışır vaziyette) bulunmamaktadır.Binada ısınma sistemi doğalgaz kombi ile sağlanmaktadır.

Bağımsız Bölüm Özellikleri (Zemin kat, 3 nolu daire)Taşınmaz daire nitelikli ve zemin katta yer almaktadır. Bina girişine göre sağ ön cephede olup, güney ve doğu cephelidir.Projesine göre yasal net kullanım alanı74,45 m² +19,3 m² (balkon alanı) ( Net 93,75 m²) (brüt 108,00 m2) olarak tespit edilmiştir. Projesinde; (antre-hol, salon, mutfak, 3 adet yatak odası, 1 adet banyo, 1 adetduş, 4 adet balkon) bölümlerinden oluşmaktadır. Giriş kapısı Ahşap , pencereleri PVC doğramadır. Mahallinde değerlemeye konubağımsız bölümün için de yapılan incelemede yer döşemelerinin laminat parke, duvarların saten boyalı, tavanların kartonpiyerli ve P.Boyalı, ıslak hacimlerin tamamında yer döşemelerinin seramik ve duvarların fayans olduğu, pencere doğramalarının P.V.C iç hacimlerde kapıların ahşap doğrama ve mesken giriş kapısının Ahşap kapı olduğu görülmüştür.

Adresi : Küçükbakkalköy Mah. Kocaceviz Cd. A Blok No: 39-45A / 3 Ataşehir / İSTANBUL

Arsa Payı : 5601/268900

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli, 18.01.1994 - 19.03.2012 ttli, Küçükbakkalköy MahallesiUygulama Revizyon İmar Planı'nda; Taks: 0.25 Kaks: 1.8, Serbest irtifalı, Ayrık Nizam, Konut alanında kalmakta Bu bölgeye ait İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 16.12.2016 tarihli onanan 1/5000 ölçekli Küçükbakkalköy, İçerenköy Mahalleleri ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planı ve 21.11.2018 t.t.'li 1/5000 ölçekli Plan Tadilatında K2 Rumuzlu Konut Alanına alınmıştır.

Kıymeti : 1.230.000,00 TL

KDV Oranı : %8

Kaydındaki Şerhler: 1- Yönetim Planı : 30/09/201401/10/2014 - 18670 2- Kat Mülkiyetine Çevrilmiştir. (Başlama Tarih : 29/04/2016, Bitiş Tarihi : 29/04/2016 - Süre:) 02/05/2016 - 9178 3- Beyan (AT) 6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır. 20/08/2013 - 16935 4- 3371574 Sistem nolu Depo tipi 3 nolu Depo ve Otopark 01/10/2014 - 18670 yevmiye nolu.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2023 - 14:24

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2023 - 14:24 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/08/2023 - 14:24

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/08/2023 - 14:24

28/04/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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