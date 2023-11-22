Örnek No:55*

T.C.GÜRÜN(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/9 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın Giderilmesi davası sonucu Mahkemece satışan karar verilen aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/9 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sivas İl, Gürün İlçe, PINARÖNÜ Mahalle/Köy, 111 Ada, 7 Parsel, Alınan tapu kaydında 90,11 m2 Kargir Dükkan vasfında kayıtlı olduğunun, Gürün Belediye Başkanlığı'ndan alınan imar durumu raporunda; ticari alanda kaldığının, bitişik nizam 3 kat, otopark yönetmeliğine tabi olduğunun, otopark parsel içerisinde kaldığı, bodrum kat yol kotunu kurtarmadığını, ruhsat alınabilmesi için diğer parseller ile parselizasyon yapılması gerektiğinin bildirildiği, Alınan İnşaat Bilirkişisi raporunda; Takriben 40 yaşında, betonarme karkas, bodrum+zemin kat olmak üzere iki katta oluşan, tuğla duvar örgülü, dış cephesi sıvalı, alüminyum pencereli, alüminyum kapılı, 90 m2 alana sahip dükkan yapısı olduğunun bildirildiği görülmüştür.

Adresi : Sivas İli Gürün İlçesi Pınarönü Mahallesi Gürün / SİVAS

Yüzölçümü : 90,11 m2

Kıymeti : 7.522.700,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/01/2024 - 10:30

Bitiş Tarih ve Saati : 18/01/2024 - 10:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/02/2024 - 10:30

Bitiş Tarih ve Saati : 16/02/2024 - 10:30

16/11/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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