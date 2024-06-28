Örnek No:55*

T.C.

DENİZLİ İCRA DAİRESİ

2022/686 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/686 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Karahasanlı Mah, Karapınar Mevkii, 133 ada, 3 parselde kayıtlı 49.763,00 m2 alanlı arsa vasıflı taşınmazın müflis şirkete ait 44497/498850 hissesi satılacaktır.Taşınmazın üzerinde herhangi bir bina yada yoktur. Engebeli bir haldedir. Kısmen dere şeklindedir. Taşınmaz içinde kot farkları çoktur. Taşınmazın etrafındaki yollar açılmış yakın çevresindeki parsellerde yapılaşmalar devam etmektedir. Meskun mahal içindedir. Ulaşımıher türlü vasıtayla çok kolaydır. Merkezefendi Belediyesinin bütün hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Adresi : Yenişafak Mahallesi, 1085 Sokak, No:3 Merkezefendi / DENİZLİ

Yüzölçümü : 49.763 m2

İmar Durumu : Merkezefendi İlçesi Uygulama İmar planı dahilinde; ağaçlandırılacak alan şeklindedir.

Kıymeti : 44.388.177,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: TEİAŞ Genel Müdürlüğü lehine irtifak kaydı bulunmakta olup bu yükümlülük ile birlikte satılacaktır. Ayrıntılı tapu kaydı dosyamızda mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/08/2024 - 10:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/09/2024 - 10:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/10/2024 - 10:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/10/2024 - 10:45

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Karahasanlı Mah, Karapınar mevkii, 133 ada, 4parselde kayıtlı 61,00 m2 alanlı arsa vasıflı taşınmazın müflis şirkete ait 44497/498850 hissesi satılacaktır. Taşınmazın üzerinde herhangi bir bina yada yoktur. Boş arsa konumundadır. Engebeli bir haldedir. Taşınmazın etrafındaki yollar açılmış yakın çevresindeki parsellerde yapılaşmalar devam etmektedir. Meskun mahal içindedir.Ulaşımı her türlü vasıtayla çok kolaydır. MerkezefendiBelediyesinin bütün hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Adresi : Yenişafak Mahallesi, 1078 Sokağa Cepheli Merkezefendi / DENİZLİ

Yüzölçümü : 61 m2

İmar Durumu :Merkezefendi İlçesi Uygulama İmar planı dahilinde; ağaçlandırılacak alan şeklindedir.

Kıymeti : 54.412,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Beyanlar hanesinde 09/02/2016 tarihli ADM Elektrik Dağıtım AŞ'nin 11/01/2016 tarih 810 sayılı yazısı ile kamulaştırma kararı kesinleşmiştir" şerhi bulunmakta olup bu yükümlülük ile birlikte satılacaktır. Ayrıntılı tapu kaydı dosyamızda mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/08/2024 - 10:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/09/2024 - 10:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/10/2024 - 10:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/10/2024 - 10:55

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Karahasanlı Mah, Karapınar mevkii, 133 ada, 5 parselde kayıtlı 61,00 m2 alanlı arsa vaıflı taşınmazın müflis şirkete ait 44497/498850 hissesi satılacaktır. Taşınmaz içinde TEİAŞ'a ait trafo yapısı vardır. Taşınmazın değerlemesi yapılırken bu sebeple trafo yapısı yapı değeri dikkate alınmadan taşınmazın arsa değeri değeri hesaplanmıştır. Taşınmazın etrafındaki yollar açılmış yakın çevresindeki parsellerde yapılaşmalar devam etmektedir. Meskun mahal içindedir. Yenişafak Mahallesinde 1085 sokağa cephelidir. Ulaşımı her türlü vasıtayla çok kolaydır. Merkezefendi Belediyesinin bütün hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Adresi : Yenişafak Mahallesi, 1085 Sokak, No:3 Merkezefendi / DENİZLİ

Yüzölçümü : 61 m2

İmar Durumu : Merkezefendi İlçesi Uygulama İmar planı dahilinde; trafo yeri olarak geçmektedir.

Kıymeti : 43.530,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Beyanlar hanesinde 09/02/2016 tarihli ADM Elektrik Dağıtım AŞ'nin 11/01/2016 tarih 810 sayılı yazısı ile kamulaştırma kararı kesinleşmiştir" şerhi bulunmakta olup bu yükümlülük ile birlikte satılacaktır. Ayrıntılı tapu kaydı dosyamızda mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/08/2024 - 11:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/09/2024 - 11:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/10/2024 - 11:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/10/2024 - 11:10

27/06/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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