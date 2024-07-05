Örnek No:55*

T.C.

BÜYÜKÇEKMECE

3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/8 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/8 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, Mimarsinan Mah. 498 Ada, 1 Parsel, B2 Blok 3.kat7 Nolu Bağ. Böl. Taınmaz 3+1 nitelikte olup, giriş, hol, koridor, salon, 3 oda, mutfak, banyo, tuvalet, duş ve 2 balkondan ibaret olduğu, dairenin giriş kapısı çelik kapı, pencere doğramaları pvc, binada asansör bulunmakta, doğalgaz kombi mevcut, daire deniz manzaralıdır.

Adresi : Mimaroba Mah. Mustafa Kemal Bulvarı No:31C Batıköy Park Evleri B2 Blok 3.Kat D:7 Büyükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 110 m2

Arsa Payı : 240/12000

İmar Durumu : 18.03.2016 onay tarihli 1/1000 ölçekli Mimarsinan Merkez ve Batıköy Mahalleleri Uygulama İmar Planında blok nizam, 7 kat, kısmen E:1.60 konut alanında, kısmende E:2.60 konut+ticaret alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 8.450.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/09/2024 - 12:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/09/2024 - 12:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/10/2024 - 12:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/10/2024 - 12:20

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, Kamiloba Mah. 2508 Ada, 3 Parsel, 1.kat, 31 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz tapuda 31 nolu daire olduğu, yerinde C Blok Daire:24 olarak yer aldığı,yerinde salon balkonu iptal edilerek salona dahil edildiği, dairenin giriş kapısı çelik kapı, pencere doğrama PVC olduğu,asansör bulunmatadır.

Adresi : Kamiloba Mah. İstanbul Cad. Işılkent Sok Işılkent Sit Kapı No:3C. C Blok, 1.Kat D:31 Büyükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 82 m2

Arsa Payı : 40/5200

İmar Durumu :1/1000 ölçekli 26.08.1983 tasdik tarihli Celaliye Kamiloba Uygulama imar planında kısmen imar yolunda, kısmen (K) simgesi ile gösterilmiş alanda kalmaktadır. "K" ile gösterilen alanlara ilişkin uygulama imar planı notlarında; bu alanlar içindeki taranmış yapıların, plan uygulaması sürecinde yıkılıp yeniden yapılması öngörülmemiştir.İBB Başkanlığı tarafından 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında kentsel ve bölgesel spor alanı ve doğa odaklı turizm alanı olarak ayrılmış olup bu doğrultuda planlama çalışmaları devam etmektedir.

Kıymeti : 3.200.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/09/2024 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/09/2024 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/10/2024 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/10/2024 - 13:30

04/07/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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