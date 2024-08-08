Örnek No:55*

T.C.

BAKIRKÖY

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/64 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/64 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı : İstanbul ili, Bahçelievler ilçesi, Yenibosna Mahallesi, 345 ada 2 parsel sayılı 185,90m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın 17/216 hissesi satışa konudur.

Adresi : İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Fevzi Çakmak (Tapuda Yenibosna) Mahallesi, Karabekir Sokak, 18 Dış Kapı Numarası

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Bahçelievler İlçesi, Fevzi Çakmak (Tapuda Yenibosna) Mahallesi, Karabekir Sokak, tapunun 345 ada 2 parsel numarasında kayıtlı ve Karabekir Sokak 18 dış kapı numarası alan 185,90m2 miktarlı kayden: arsa, mahallen: kargir binanın tamamı niteliğindedir. Konu parsel Karabekir Sokak cephesi yaklaşık 11,50mt, derinliği 16,00mt civarında olan ve tapu kaydında tamamı 185,90m2 alana sahip arsa olarak kayıtlı taşınmaz üzerinde 18 dış kapı numarası alan bina mevcut olduğu tespit edilmiştir. Bina bodrum kat+ zemin kat+ 3 normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, bitişik nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olup, bodrumda otopark ve kömürlükler, zemin katta 2 dükkan ve bina girişi, katlarında ikişer dairelidir. Bina dış cephesi dış cephe boyası kaplı, daireleri PVC doğrama ve ısıcamlı, elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisatı ikmal edilmiştir. Bina giriş kapısı çelik kapı, pencereler PVC çift camdır. Bina deprem öncesi inşa edilmiş olup binada yer alan dairelerin içerisine girilememiştir. Mahallinde bodrum katın iş yeri, zemin katın bir mesken ve bir iş yeri, normal katların mesken amaçlı kullanıldığı gözlemlenmiştir. Taşınmazın mahallinde üstüne 1 kat daha eklenmiştir. Mevcutta bodrum + zemin + 4 normal kattan ibarettir. Parsel üzerinde yer alan binanın kapalı alanları itibariyle toplam inşaat alanı bodrum kat net 153,00m2, brüt 177,00m2, zemin kat net 89,00m2, brüt 102,00m2, 4 normal katın her biri net 116,00m2, brüt 134,00 m2 olmak üzere toplamda brüt 815,00m2 civarında olup taşınmaz bulunduğu semt ve mevki itibariyle tamamı teşekkül etmiş, belediye ve altyapı hizmetlerinden istifade edecek konumda, civarın talep gören iskana elverişli ticaret ve konut sahasında yer almaktadır.

İmar Durumu : Bahçelievler Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce tanzim ve tasdik edilmiş olan 21/02/2024 tarihinde resmi yazıda yer alan bilgilere göre Bahçelievler, Yenibosna Mahallesi, 345 ada 2 parsel sayılı yer; 1/1000 ölçekli21/06/2009 tasdik tarihli Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar Planında, ikiz nizam 5 kat, plan notu "konut" alanında kalmaktadır denilmiştir.

Kıymeti : 1.180.555,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/09/2024 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/09/2024 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/10/2024 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/10/2024 - 15:00

29/05/2024

(İİK m.114 ve m.126)

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