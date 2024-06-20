Örnek No:55*

T.C.

AVANOS

(SULH HUKUK MAH.)

SATIŞ MEMURLUĞU

2023/19 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/19 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Keşif esnasında taşınmaz üzerinde Ön tarafı dükkan olarak kullanılan, arka tarafı çanakhane vasıflı, üst katı mesken vasıflı bir yapı vardır. Yapının bir kısmı kemerli ve kayadan oyma, bir bölümü yöresel taştan yapılıdır. Taşınmaz İmar Planı alanı içerisindedir. Tüm alt ve üst yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Taşınmaz önünden İmar yolu geçmektedir. Taşınamaz yakın çevresinde yapılaşma çok sıktır. Taşınmazın arazisi eğimli topografyaya sahiptir. Avanos İlçesi Kentsel Yerleşim Alanına İlişkin Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları”nın “Kentsel Sit Alanları” başlığına tabi bulunmaktadır, taşınmaz (mülga) Avanos Çömlekhaneler Mevki Koruma Amaçlı İmar Planında 80 Tescil numaralı Sivil Mimarlık Örneğidir,taşınmaz Kızılırmak Taşkın Alan Sınırı içerisinde kalmaktadır. Taşınmaz Avanos çarşı merkezinde olup turistik değere sahip bir konumdadır.

Yüzölçümü : 95,50 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 5.800.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: KORUNMASI GEREKLİTAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIĞIDIR

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2024 - 10:00

Bitiş Tarih ve Saati : 08/08/2024 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/09/2024 - 10:00

Bitiş Tarih ve Saati : 11/09/2024 - 10:00

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Taşınmazın yeni parsel numarası Nevşehir İli Avanos İlçesi Bahçelievler Mahallesi 1703 ada 42 parsel olmuştur.Taşınmaz BAHÇE vasfındadır. Taşınmazın üzerinde ekonomik değeri olmayan meyve ağaçları vardır. Taşınmaz önünden kadastro yolu geçmektedir. Taşınmazın üzerinde herhangi bir sulama kuyusu veya sulama kanalı bulunmamaktadır fakat Kızılırmak'a yakınlığından dolayı kendi imkanlarıyla sulanabilir tarım arazisidir. Taşınmaz kumlu-tınlı toprak yapısına sahip olup %1-2 eğimli topoğrafyaya sahiptir. Taşınmaz tapu kaydında; TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LEHİNE 600,00 M2 LİK YER ÜZERİNDE DAİMİ İRTİFAK HAKKI olduğu belirtilmiştir. Ayrıca taşınmaz üzerinde 19,75 m² taban alanına sahip bir kısmı tek katlı bir kısmı iki katlı bir inşaatı tamamlanmamış, briket duvarlı, çatısının bir kısmı yıkık vaziyette, sıvasız ve boyasız bir yapı olduğu görülmüştür. Bu yapının değerinin 27.667,50TL'dir.

Yüzölçümü : 1.201,05 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 988.507,50 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: -

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2024 - 10:15

Bitiş Tarih ve Saati : 08/08/2024 - 10:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/09/2024 - 10:15

Bitiş Tarih ve Saati : 11/09/2024 - 10:15

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Nevşehir İl, Avanos İlçe, BAHÇELİEVLER Mahalle/Köy, 32 Ada, 46 Parsel, Taşınmaz vasfı BAHÇE'dir. Taşınmazın üzerinde ekonomik değeri olmayan meyve ağaçları vardır. Taşınmaz önünden kadastro yolu geçmektedir. Taşınmazın üzerinde herhangi bir sulama kuyusu veya sulama kanalı bulunmamaktadır fakat Kızılırmak'a yakınlığından dolayı kendi imkanlarıyla sulanabilir tarım arazisidir. Taşınmaz kumlu-tınlı toprak yapısına sahip olup %1-2 eğimli topoğrafyaya sahiptir.

Yüzölçümü : 1.575,88 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 1.260.704,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: -

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2024 - 10:45

Bitiş Tarih ve Saati : 08/08/2024 - 10:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/09/2024 - 10:45

Bitiş Tarih ve Saati : 11/09/2024 - 10:45

13/06/2024

(İİK m.114 ve m.126)

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