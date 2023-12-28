Örnek No:55*

T.C.

ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/75 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/75 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Çankaya İlçe, MALAZGİRT Mahalle/Köy, 27216 Ada, 5 Parsel, Zemin kat, 2 Bağımsız Bölüme ait isabet eden tam hisseli taşınmaz

Adresi : Ankara İli, Çankaya İlçesi, Çankaya / ANKARA

Yüzölçümü : 575 m² Arsa Payı : 62/575

İmar Durumu: İmar ve şehircilik müdürlüğünün 04.08.2023 tarihli yazısında onaylı uygulama imar planında 4 kat konut alanlı olarak , TAKS:0,35 ve KAKS:1,40yapılaşma koşullarının belirlendiği tespit edilmiştir. Taşınmazın iskanı mevcuttur.

Kıymeti : 2.250.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydında Görüldüğü Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/02/2024 - 11:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/02/2024 - 11:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/03/2024 - 11:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/03/2024 - 11:10

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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