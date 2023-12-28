Güncelleme Tarihi:
Örnek No:55*
T.C.
ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2023/75 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/75 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Çankaya İlçe, MALAZGİRT Mahalle/Köy, 27216 Ada, 5 Parsel, Zemin kat, 2 Bağımsız Bölüme ait isabet eden tam hisseli taşınmaz
Adresi : Ankara İli, Çankaya İlçesi, Çankaya / ANKARA
Yüzölçümü : 575 m² Arsa Payı : 62/575
İmar Durumu: İmar ve şehircilik müdürlüğünün 04.08.2023 tarihli yazısında onaylı uygulama imar planında 4 kat konut alanlı olarak , TAKS:0,35 ve KAKS:1,40yapılaşma koşullarının belirlendiği tespit edilmiştir. Taşınmazın iskanı mevcuttur.
Kıymeti : 2.250.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydında Görüldüğü Gibidir
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/02/2024 - 11:10
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/02/2024 - 11:10
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/03/2024 - 11:10
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/03/2024 - 11:10
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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