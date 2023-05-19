Örnek No:55* T.C. ANKARA BATISULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU 2022/15 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/15 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri :Fiilen Ayyıldız mahallesinde olup, doğusunda 1672 cadde, batısında 1669 cadde, kuzeyinde 1678 sokak, güneyinde 1677 sokak ile çevrilidir Taşınmaz4.285,00 m2 yüzölçümünde ve imar parselidir. Taşınmaz Ankara Batı Adliyesinin 1,8 km güneyinde, çevre yolunun 1 km batısında, Ahimesut Bulvarının 1,5 km güneyinde, Eryaman YHT garının 3,5 km güneybatısında, Ayaş yolunun 4,2 km güneyinde, Etimesgut Hükümet binasının 5,3 km güneybatısında kalmaktadır. Taşınmaz arsanın topoğrafik yapısı düz yapıdadır. Taşınmazın etrafı kısmen meskun olup, Arçelik Sitesi, Hisar Konutları, Merve Yeşil Sitesi gibi siteler bulunmaktadır. Taşınmaz Belediye hizmetlerinin tamamından yararlanmaktadır. 20m. genişliğinde 1672 sokakla cepheli vaziyettedir. Taşınmaz üzerinde ev, ağaç gibi muhtesat bulunmamaktadır.

Adresi : Elvankent Mahallesi 45988 Ada 1 Parsel Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 4.285 m2

İmar Durumu :"Sosyal Kültürel Tesis Alanı" olarak ayrılmış olup inşaat emsali E:0,50 ve yapı yüksekliğinin Yençok=5 kat olacak şekilde yapılaşma koşulunun bulunduğu belirtilmiştir. İmar verilerine göre taşınmaz üzerine toplam inşaat alanı 4.285,00 m2 X 0,50= 2.142,50 m2 büyüklükte olan sosyal ve kültürel binalar yapılabilecektir.

Kıymeti : 11.998.000,00 TL

KDV Oranı : %8

Kaydındaki Şerhler: Hasan Hüseyin kızı Eda AKDAĞ' ın intifa hakkı vardır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/10/2023 - 10:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/10/2023 - 10:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2023 - 10:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/11/2023 - 10:10

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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