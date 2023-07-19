Örnek No:55* T.C. ANKARA BATIİCRA DAİRESİ 2023/2051 TLMT.

Güncelleme Tarihi:
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/2051 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ELVAN Mahalle/Köy, 46062 Ada, 7 Parsel, 3. kat 8 nolu
bağımsız bölüm 1/1 hisseli taşınmaz
Adresi : Ahimesut Mah. 1890 Sok. No:32 Damla Apartmanı Daire:8 Etimesgut / ANKARA
Yüzölçümü : 1.130,00 m²
Arsa Payı : 81/1130
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 2.350.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Diğer : Tapu kaydındaki gibi olup , dosyasında mevcuttur.
Artırma Bilgiler
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/09/2023 - 11:29
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Bitiş Tarih ve Saati : 14/09/2023 - 11:29
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/10/2023 - 11:29
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/10/2023 - 11:29
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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