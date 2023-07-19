Örnek No:55* T.C. ANKARA BATIİCRA DAİRESİ 2023/2051 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/2051 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ELVAN Mahalle/Köy, 46062 Ada, 7 Parsel, 3. kat 8 nolu

bağımsız bölüm 1/1 hisseli taşınmaz

Adresi : Ahimesut Mah. 1890 Sok. No:32 Damla Apartmanı Daire:8 Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 1.130,00 m²

Arsa Payı : 81/1130

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 2.350.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Tapu kaydındaki gibi olup , dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgiler

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/09/2023 - 11:29

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/09/2023 - 11:29 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/10/2023 - 11:29

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/10/2023 - 11:29

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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