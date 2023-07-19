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Örnek No:55* T.C. ANKARA BATIİCRA DAİRESİ 2023/2051 TLMT.

Örnek No:55* T.C. ANKARA BATIİCRA DAİRESİ 2023/2051 TLMT.
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2023 00:00

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/2051 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ELVAN Mahalle/Köy, 46062 Ada, 7 Parsel, 3. kat 8 nolu
bağımsız bölüm 1/1 hisseli taşınmaz
Adresi : Ahimesut Mah. 1890 Sok. No:32 Damla Apartmanı Daire:8 Etimesgut / ANKARA
Yüzölçümü : 1.130,00 m²
Arsa Payı : 81/1130
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 2.350.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Diğer : Tapu kaydındaki gibi olup , dosyasında mevcuttur.
Artırma Bilgiler

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 07/09/2023 - 11:29
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Bitiş Tarih ve Saati : 14/09/2023 - 11:29
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 05/10/2023 - 11:29
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/10/2023 - 11:29

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN01862036

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#ILN01862036#İlangovtr