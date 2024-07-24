Örnek No:55*

T.C.

ANKARA BATI

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2023/65 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/65 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ/BACI Mahalle/Köy, 207 Ada, 3 Parsel, Ankara ili Sincan ilçesi, Temelli/Bacı Mahallesi, Köyiçi mevkii 63,99 m2 yüzölçümlü, Arsa nitelikli parselin kuzeyinde kadastro yoluna(Köy içi yolu) cephesi bulunmaktadır. Eski Bacı mahallesinin içindedir, Bacı caddesinin (Hidırşey köyü yolunun) | km batısında, Temelli merkezinin 8.5 km. kuzeybatısında, Ankara çayının 4,8 km batısında, Sincan merkezinin 32 km güneybatısında kalmaktadır. Keşif tarihi itibariyle boş olup, üzerinde herhangi bir yapı veya ağaç bulunmamaktadır.

Adresi : 207 Ada 3 Parsel Sincan / ANKARA

Yüzölçümü : 63,99 m2

Kıymeti : 38.394,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2024 - 10:19

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2024 - 10:19 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2024 - 10:19

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2024 - 10:19

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ/BACI Mahalle/Köy, 119 Ada, 107 Parsel, Ankara İli, Sincan ilçesi, Temelli/Bacı Mahallesi, Uçmakdere mevkii, 246,91 m2 yüzölçümlü, Bahçe nitelikli parselin herhangi bir kadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır. Bacı mahallesinin 1.40 km kuzeyinde, Hidirşey köyü yolunun 1.65 km batısında, Sincan merkezinin 31 km güneybatısında kalmaktadır. İçinde muhtelif ağaçlar, güneyinden uçmak deresine cephelidir. Parselin yakın çevresinde çeşme bulunmaktadır. Parsel killi-tınlı toprak yapısında, düz bir topografik yapıda, geometrik olarak düzgün olmayan dikdörtgen bir forma sahiptir. Su tutma kapasitesi ve toprak derinliği orta, tuzluluk, alkalilik, drenaj ve erozyon problemi olmayıp, yörede yetişen tüm bitkilerin yetiştirilmesine uygun olup çevresi kadastro parselleri ile çevrilidir Keşif tarihi itibariyle boş olup, yerinde herhangi bir yapı veya ağaç bulunmamaktadır. Parsel tüm özellikleri ile değerlendiğinde, Arazi kullanım kabiliyetine göre, 2.Sınıf tarım arazisidir.

Adresi : 119 Ada 107 Parsel Sincan / ANKARA

Yüzölçümü : 246,91 m2

Kıymeti : 74.073,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2024 - 10:29

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2024 - 10:29 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2024 - 10:29

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2024 - 10:29

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ/BACI Mahalle/Köy, 123 Ada, 173 Parsel, Ankara İli, Sincan ilçesi, Temelli/Bacı Mahallesi, Külhüyük Çorak mevkii, 15289,35 m2 yüzölçümlü, Tarla nitelikli parselin herhangi bir kadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır. Bacı mahallesinin 2.3 km kuzeydoğusunda, Hıdırşey köyü yolunun 700 m doğusunda, Sincan merkezinin 29.3 km güneybatısında kalmaktadır. Parsel killi-tınlı toprak yapısında, düz bir topografik yapıda, geometrik olarak düzgün olmayan dikdörtgen bir forma sahiptir. Su tutma kapasitesi ve toprak derinliği orta, tuzluluk, alkalilik, drenaj ve erozyon problemi olmayıp, yörede yetişen tüm bitkilerin yetiştirilmesine uygun olup çevresi kadastro parselleri ile çevrilidir Keşif tarihi itibariyle boş olup, üzerinde herhangi bir yapı veya ağaç bulunmamaktadır. Parsel tüm özellikleri ile değerlendirildiğinde, Arazi kullanım kabiliyetine göre, 2.Sınıf tarım arazisidir.

Adresi : 123 Ada 173 Parsel Sincan / ANKARA

Yüzölçümü : 15.289,35 m2

Kıymeti : 2.293.402,50 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2024 - 10:39

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2024 - 10:39 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2024 - 10:39

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2024 - 10:39

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ/BACI Mahalle/Köy, 125 Ada, 25 Parsel, Ankara İli, Sincan ilçesi, Temelli/Bacı Mahallesi, Yenipınar Çorak mevkü, 2577.97 m2 yüzölçümlü, Tarla nitelikli parselin herhangi bir kadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır. Parselin 150'm doğusundan Ankara çayı geçmektedir. Bacı mahallesinin 4 km kuzeydoğusunda, Hıdırşey köyü yolunun 2.8 km doğusunda, Temelli merkezinin 9 km kuzeyinde, Sincan merkezinin 28 km güneybatısında kalmaktadır. Parsel killi-tınlı toprak yapısında, düz bir topografik yapıda, geometrik olarak düzgün olmayan dikdörtgen bir forma sahiptir. Su tutma kapasitesi ve toprak derinliği orta, tuzluluk, alkalilik, drenaj ve erozyon problemi olmayıp, yörede yetişen tüm bitkilerin yetiştirilmesine uygun olup çevresi kadastro parselleri ile çevrilidir. Keşif tarihi itibariyle boş olup, üzerinde herhangi bir yapı veya ağaç bulunmamaktadır. Parsel tüm özellikleri ile değerlendirildiğinde, Arazi kullanım kabiliyetine göre, 2.Sınıf tarım arazisidir.

Adresi : 125 Ada 25 Parsel Sincan / ANKARA

Yüzölçümü : 2.577,97 m2

Kıymeti : 670.272,20 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2024 - 10:49

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2024 - 10:49 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2024 - 10:49

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2024 - 10:49

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ/BACI Mahalle/Köy, 125 Ada, 26 Parsel, Ankara İli, Sincan ilçesi, Temelli/Bacı Mahallesi, Yenipınar Çorak mevkü, 8847,27 m2 yüzölçümlü, Tarla nitelikli parselin herhangi bir kadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır. Parselin 240 m doğusundan Ankara çayı geçmektedir. Parselin batı sınırından Ark geçmektedir, ancak halihazırda ark zeminde görülememiştir. Bacı mahallesinin 4 km kuzeydoğusunda, Hıdirşey köyü yolunun 2.8 km doğusunda, Temelli merkezinin 9 km kuzeyinde, Sincan merkezinin 28 km güneybatısında kalmaktadır. Parsel killi-tınlı toprak yapısında, düz bir topografik yapıda, geometrik olarak düzgün olmayan dikdörtgen bir forma sahiptir. Su tutma kapasitesi ve toprak derinliği orta, tuzluluk, alkalilik, drenaj ve erozyon problemi olmayıp, yörede yetişen tüm bitkilerin yetiştirilmesine uygun olup çevresi kadastro parselleri ile çevrilidir. Keşif tarihi itibariyle boş olup, üzerinde herhangi bir yapı veya ağaç bulunmamaktadır. Parsel tüm özellikleri ile değerlendirildiğinde, Arazi kullanım kabiliyetine göre, 2.Sınıf tarım arazisidir.

Adresi : 125 Ada 26 Parsel Sincan / ANKARA

Yüzölçümü : 8.847,27 m2

Kıymeti : 2.654.181,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2024 - 10:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2024 - 10:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2024 - 10:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2024 - 10:59

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ/BACI Mahalle/Köy, 127 Ada, 4 Parsel, Ankara İli, Sincan ilçesi, Temelli/Bacı Mahallesi, Yenipınar Çorak mevkü, 3712,49 m2 yüzölçümlü, Tarla nitelikli parselin güneybatı sınırı kadastro yoluna (Deve yolu) cephesi bulunmakta ve kuzeydoğu sınırından da Ark geçmektedir ancak halihazırda ark zeminde görülememiştir. Parselin 240 m doğusundan Ankara çayı geçmektedir. Bacı mahallesinin 4 km kuzeydoğusunda, Hıdırşey köyü yolunun 2.8 km doğusunda, Temelli merkezinin 9,5 km kuzeyinde, Sincan merkezinin 28 km güneybatısında kalmaktadır. Ayrıca Tapu kaydında da irtifak hakkı belirtilmiş olup, parsel üzerinden Enerji nakil hattı geçmektedir.(krokiden de görülmektedir). Parsel killi-tınlı toprak yapısında, düz bir topografik yapıda, geometrik olarak düzgün olmayan dikdörtgen bir forma sahiptir. Su tutma kapasitesi ve toprak derinliği orta, tuzluluk, alkalilik, drenaj ve erozyon problemi olmayıp, yörede yetişen tüm bitkilerin yetiştirilmesine uygun olup çevresi kadastro parselleri ile çevrilidi Keşif tarihi itibariyle boş olup, üzerinde herhangi bir yapı veya ağaç bulunmamaktadır. Parsel tüm özellikleri ile değerlendirildiğinde, Arazi kullanım kabiliyetine göre, 2.Sınıf tarım arazisidir. Taşınmaz şerh/beyan/irtifak kısmında: İrtifak: A-M: TEAŞ GENEL MÜD. Lehine 546 m2 lik sahada daimi irtifak hakkı vardır. (Başlama tarih: 10/06/1997, Bitiş Tarih:10/06/1997Süre:-) Malik/Lehdar: Türkiye Elektril İletim A.Ş Genel Müdürlüğü, Tarih-Yevmiye:10/06/1997-3212 Serh: TEAŞ GENEL MÜD 21/02/2001 562 SY Yasa 31/B mad. Kamulaştırma şerhi: 13/03/2001 Tar.Yev. 1441, ) Malik/Lehdar: Türkiye Elektrik İletim Üretim A.Ş(TEAŞ), Tarih-Yevmiye: 13/03/2001 Tar. Yev. 1441 ibareli kamulaştırma şerhi mevcut olup taşınmaz bu hali ile satılacaktır.

Adresi : 127 Ada 4 Parsel Sincan / ANKARA

Yüzölçümü : 3.712,49 m2

Kıymeti : 928.122,50 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2024 - 11:09

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2024 - 11:09 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2024 - 11:09

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2024 - 11:09

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ/BACI Mahalle/Köy, 142 Ada, 83 Parsel, Ankara İli Sincan ilçesi, Temelli/Bacı Mahallesi, Çördük mevki, 5510,55 m2 yüzölçümlü, Tarla nitelikli parselin herhangi bir kadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır. Parselin 240 m doğusundan Ankara çayı geçmektedir. Parselin en yakın olarak 150m batısından kadastro yolu geçmektedir. Bacı mahallesinin 4 km güneydoğusunda, Hıdırşey köyü yolunun 1.9 km doğusunda, Temelli merkezinin 6 km kuzeyinde, Sincan merkezinin 29 km güneybatısında kalmaktadır. Parsel killi-tınlı toprak yapısında, düz bir topografik yapıda, geometrik olarak düzgün olmayan dikdörtgen bir forma sahiptir. Su tutma kapasitesi ve toprak derinliği orta, tuzluluk, alkalilik, drenaj ve erozyon problemi olmayıp, yörede yetişen tüm bitkilerin yetiştirilmesine uygun olup çevresi kadastro parselleri ile çevrilidir. Keşif tarihi itibariyle anızlı olup, üzerinde herhangi bir yapı veya ağaç bulunmamaktadır. Parsel tüm özellikleri ile değerlendirildiğinde, Arazi kullanım kabiliyetine göre, 2.Sınıf tarım arazisidir.

Adresi : 142 Ada 83 Parsel Sincan / ANKARA

Yüzölçümü : 5.510,55 m2

Kıymeti : 1.432.743,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2024 - 11:19

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2024 - 11:19 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2024 - 11:19

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2024 - 11:19

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ/BACI Mahalle/Köy, 143 Ada, 29 Parsel, Ankara İli, Sincan ilçesi, Temelli/Bacı Mahallesi, Suakmaz mevkii, 6622,32 m2 yüzölçümlü, Tarla nitelikli parselin herhangi bir kadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır. Parselin doğusu sınırıAnkara çayına cephelidir. Parselin en yakın olarak 200 m batısından kadastro yolu geçmektedir. Bacı mahallesinin 5 km güneydoğusunda, Hıdırşey köyü yolunun 2.7 km doğusunda, Temelli merkezinin 6 km kuzeyinde, Sincan merkezinin 29 km güneybatısında kalmaktadır. Parsel killi-tınlı toprak yapısında, düz bir topografik yapıda, geometrik olarak düzgün olmayan dikdörtgen bir forma sahiptir. Su tutma kapasitesi ve toprak derinliği orta, tuzluluk, alkalilik, drenaj ve erozyon problemi olmayıp, yörede yetişen tüm bitkilerin yetiştirilmesine uygun olup çevresi kadastro parselleri ile çevrilidir. Keşif tarihi itibariyle anızlı olup, üzerinde herhangi bir yapı veya ağaç bulunmamaktadır. Parsel tüm özellikleri ile değerlendirildiğinde, Arazi kullanım kabiliyetine göre, 2.Sınıf tarım arazisidir.

Adresi : 143 Ada 29 Parsel Sincan / ANKARA

Yüzölçümü : 6.622,32 m2

Kıymeti : 1.986.696,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2024 - 11:29

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2024 - 11:29 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2024 - 11:29

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2024 - 11:29

9 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ/BACI Mahalle/Köy, 156 Ada, 3 Parsel, Ankara İli, Sincan ilçesi, Temelli/Bacı Mahallesi, Zülalhanımağılı Büyük Acı mevki, 11411,86 m2 yüzölçümlü, Tarla nitelikli parselin batısında kadastro yoluna (Samutlu yolu) cephesi bulunmaktadır. Bacı mahallesinin 4.3 km güneydoğusunda, Bacı caddesinin (Hıdırşey köyü yolunun) 135 m batısında, Temelli merkezinin 4.5 km kuzeybatısında, Ankara çayının 3.5 km güneybatısında, Sincan merkezinin 32 km güneybatısında kalmaktadır. Parsel killi-tınlı toprak yapısında, düz bir topografik yapıda, geometrik olarak düzgün olmayan dikdörtgen bir forma sahiptir. Su tutma kapasitesi ve toprak derinliği orta, tuzluluk, alkalilik, drenaj ve erozyon problemi olmayıp, yörede yetişen tüm bitkilerin yetiştirilmesine uygun olup çevresi kadastro parselleri ile çevrilidir Keşif tarihi itibariyle boş olup, üzerinde herhangi bir yapı veya ağaç bulunmamaktadır. Parsel tüm özellikleri ile değerlendirildiğinde, Arazi kullanım kabiliyetine göre, 2.Sınıf tarım arazisidir.

Adresi : 156 Ada 3 Parsel Sincan / ANKARA

Yüzölçümü : 11.411,86 m2

Kıymeti : 2.624.727,80 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2024 - 11:39

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2024 - 11:39 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2024 - 11:39

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2024 - 11:39

10 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ/BACI Mahalle/Köy, 167 Ada, 7 Parsel, Ankara İli, Sincan ilçesi, Temelli/Bacı Mahallesi, Boyalı mevkii, 22676,49 m2 yüzölçümlü, Tarla nitelikli parselin batısında kadastro yoluna(Köy yolu) cephesi bulunmaktadır. Bacı mahallesinin 3.8 km güneydoğusunda, Bacı caddesinin (Hıdırşey köyü yolunun) 850 m batısında, Temelli merkezinin 4.5 km kuzeybatısında, Ankara çayının 4 km güneybatısında, Sincan merkezinin 32 km güneybatısında kalmaktadır. Parsel killi-tınlı toprak yapısında, düz bir topografik yapıda, geometrik olarak düzgün olmayan dikdörtgen bir forma sahiptir. Su tutma kapasitesi ve toprak derinliği orta, tuzluluk, alkalilik, drenaj ve erozyon problemi olmayıp, yörede yetişen tüm bitkilerin yetiştirilmesine uygun olup çevresi kadastro parselleri ile çevrilidir. Keşif tarihi itibariyle boş olup, üzerinde herhangi bir yapı veya ağaç bulunmamaktadır. Parsel tüm özellikleri ile değerlendirildiğinde, Arazi kullanım kabiliyetine göre, 2.Sınıf tarım arazisidir.

Adresi : 167 Ada 7 Parsel Sincan / ANKARA

Yüzölçümü : 22.676,49 m2

Kıymeti : 4.535.298,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2024 - 11:49

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2024 - 11:49 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2024 - 11:49

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2024 - 11:49

11 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ/BACI Mahalle/Köy, 207 Ada, 4 Parsel, Ankara İli, Sincan ilçesi, Temelli/Bacı Mahallesi, Köyiçi mevkü, 374,49 m2 yüzölçümlü, Arsa nitelikli parselin kuzeybatısında kadastro yoluna (Köy içi yolu) cephesi bulunmaktadır. Güney sınırı Kuru dereye cephelidir. Eski Bacı mahallesinin içindedir, Bacı caddesinin (Hıdırşey köyü yolunun) | km batısında, Temelli merkezinin 8.5 km kuzeybatısında, Ankara çayının 4,8 km batısında, Sincan merkezin 32 km güneybatısında kalmaktadır. Keşif tarihi itibariyle boş olup, üzerinde herhangi bir yapı veya ağaç

bulunmamaktadır.

Adresi : 207 Ada 4 Parsel Sincan / ANKARA

Yüzölçümü : 374,49 m2

Kıymeti : 224.694,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2024 - 11:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2024 - 11:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2024 - 11:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2024 - 11:59

12 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ/BACI Mahalle/Köy, 123 Ada, 7 Parsel, Ankara İli, Sincan ilçesi, Temelli/Bacı Mahallesi, Küllühöyükçorak mevkii, 30398,16 m2 ölçümlü, Tarla nitelikli parselin doğusunda kadastro yoluna (Deve Yolu) cephesi bulunmaktadır. Parselin 650 m doğusunda Ankara çayı geçmektedir. Parselin 35 m doğusundan ark geçmektedir ancak halihazırda ark zeminde görülememiştir.. Bacı mahallesinin 5 km güneydoğusunda, Hıdırşey köyü yolunun 1.9 km doğusunda, Temelli merkezinin 9.5 km kuzey le, Sincan merkezinin 28 km güneybatısında kalmaktadır. Parsel killi-tınlı toprak yapısında, düz bir topografik yapıda, geometrik olarak düzgün olmayan dikdörtgen bir forma sahiptir. Su tutma kapasitesi ve toprak derinliği orta, tuzluluk, alkalilik, drenaj ve erozyon problemi olmayıp, yörede yetişen tüm bitkilerin yetiştirilmesine uygun olup çevresi kadastro parselleri ile çevrilidir. Keşif tarihi itibariyle boş olup, üzerinde herhangi bir yapı veya ağaç bulunmamaktadır. Parsel tüm özellikleri ile değerlendirildiğinde, Arazi kullanım kabiliyetine göre, 2.Sınıf tarım arazisidir.

Adresi : 123 Ada 7 Parsel Sincan / ANKARA

Yüzölçümü : 30.398,16 m2

Kıymeti : 5.471.668,80 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2024 - 12:09

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2024 - 12:09 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2024 - 12:09

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2024 - 12:09

13 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ/BACI Mahalle/Köy, 119 Ada, 155 Parsel, Ankara İli, Sincan ilçesi, Temelli/Bacı Mahallesi, Uçmakdere mevki, 9694,34 m2 Tarla nitelikli parselin doğusunda kadastro yoluna(Uçmak dere Yolu) cephesi bulunmaktadır. Parsel kuzeyde 119 ada 1 nolu mera parseli ile komşudur. Uçmak deresinin 380 m güneyindedir. Parselin 4.5 km doğusunda Ankara çayı geçmektedir. Bacı mahallesi idedir., Hidirşey köyü yolunun 1.7 km batısında, Temelli merkezinin 9.5 km kuzeyinbatsında, Sincan merkezinin 31.5 km güneybatısında kalmaktadır. Parsel killi-tınlı toprak yapısında, düz bir topografik yapıda, geometrik olarak düzgün olmayan dikdörtgen bir forma sahiptir. Su tutma kapasitesi ve toprak derinliği orta, tuzluluk, alkalilik, drenaj ve erozyon problemi olmayıp, yörede yetişen tüm bitkilerin yetiştirilmesine uygun olup çevresi kadastro parselleri ile çevrilidir.Keşif tarihi itibariyle boş olup, üzerinde herhangi bir yapı veya ağaç bulunmamaktır parsel tüm özellikleri ile değerlendirildiğinde, Arazi kullanım kabiliyetine göre, 2.Sınıf tarım arazisidir..

Adresi : 119 Ada 155 Parsel Sincan / ANKARA

Yüzölçümü : 9.694,34 m2

Kıymeti : 969.434,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2024 - 12:19

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2024 - 12:19 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2024 - 12:19

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2024 - 12:19

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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