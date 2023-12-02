Örnek No:55*

T.C.

ALANYA

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2018/15 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2018/15 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, YAYLALI Mahalle/Köy, Söylemezli Mevkii, 253 Ada, 70 Parsel,

Adresi : Yaylalı Köyü Bila No.Lu Tarla Alanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 9.883,72 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 3.410.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : A harfli ev Muhammet Say a B harfli ev Şükrü Say a aittir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2024 - 12:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2024 - 12:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2024 - 12:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2024 - 12:00

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, YAYLALI Mahalle/Köy, Hasırlık Mevkii, 129 Ada, 5 Parsel,

Adresi : Yaylalı Köyü Bila No.Lu Tarla Alanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 215,92 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 100.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2024 - 12:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2024 - 12:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2024 - 12:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2024 - 12:11

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, YAYLALI Mahalle/Köy, 101 Ada, 22 Parsel,Taşınmaz

Adresi : Yaylalı Mahallesi 101 Ada 22 Parsel Alanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 7.405,78 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 2.500.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: taşınmazda şerh ve beyanlar hanesinde " 2942 S.K.nun 7. Maddesine göre TEİAŞ Genel Müdürlüğü lehine 20/01/2021 tarih ve 2858 yevmiye numaralı belirtme şerhi vardır "

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/01/2024 - 13:32

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/01/2024 - 13:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 13:32

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2024 - 13:32

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, YAYLALI Mahalle/Köy, 101 Ada, 23 Parsel,

Adresi : Yaylalı Mahallesi 101 Ada 23 ParselAlanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 5.259,52 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 1.775.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: taşınmazda şerh ve beyanlar hanesinde " 2942 S.K.nun 7. Maddesine göre TEİAŞ Genel Müdürlüğü lehine 20/01/2021 tarih ve 2858 yevmiye numaralı belirtme şerhi vardır "

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/01/2024 - 13:43

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/01/2024 - 13:43 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 13:43

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2024 - 13:43

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, YAYLALI Mahalle/Köy, 101 Ada, 150 Parsel, Taşınmaz

Adresi : Yaylalı Mahallesi 101 Ada 150 ParselAlanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 3.481,11 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 1.230.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/01/2024 - 13:54

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/01/2024 - 13:54 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 13:54

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2024 - 13:54

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, YAYLALI Mahalle/Köy, 101 Ada, 162 Parsel, Taşınmaz,

Adresi : Yaylalı Mahallesi 101 Ada 162 ParselAlanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 3.326,03 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 1.180.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/01/2024 - 14:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/01/2024 - 14:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 14:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2024 - 14:05

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, YAYLALI Mahalle/Köy, 253 Ada, 21 Parsel,

Adresi : Yaylalı Mahallesi 253 Ada 21 ParselAlanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 4.524,54 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 1.600.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/01/2024 - 14:16

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/01/2024 - 14:16 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 14:16

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2024 - 14:16

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, YAYLALI Mahalle/Köy, 253 Ada, 45 Parsel,

Adresi : Yaylalı Mahallesi 253 Ada 45 ParselAlanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 628,16 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 300.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/01/2024 - 14:27

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/01/2024 - 14:27 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 14:27

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2024 - 14:27

9 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, YAYLALI Mahalle/Köy, 253 Ada, 47 Parsel,

Adresi : Yaylalı Mahallesi 253 Ada 47 ParselAlanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 6.271,57 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 2.185.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/01/2024 - 14:38

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/01/2024 - 14:38 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 14:38

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2024 - 14:38

10 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, YAYLALI Mahalle/Köy, 253 Ada, 58 Parsel, Taşınmaz,

Adresi : Yaylalı Mahallesi 253 Ada 58 ParselAlanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 4.230,31 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 1.500.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/01/2024 - 14:51

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/01/2024 - 14:51 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 14:51

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2024 - 14:51

29/11/2023(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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