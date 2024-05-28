Örnek No:55*

T.C.

ADANAGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/152 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/152 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Özellikleri : Adana İli, Çukurova İlçesi, Kireçocağı Mahallesi, 14837 Ada, 3 Parsel, C. Blok 6.Kat 11.Nolu Bağımsız Bölüm taşınmazdır. Satışa konu taşınmaz tapu kaydına göre konut niteliğinde olup borçlu adına tam hisse ile kayıtlıdır. Dosya konusu taşınmaz, K.B.D cephelidir. Dosya konusu taşınmaz ise, projesinde; 3+1 konseptinde, Antre, hol, açık mutfak+oturma odası,salon, 2 oda (Y.O. Ebevyn banyolu ve giyinme odalı), 2 adet balkon ve 2 adet Klima Balkonu,çöp odası ve yangın giriş holü, hacimlerinden ibarettir. Taşınmazın brüt alanının 121,00 m², net alanı ise 113,00 m² olduğuprojesinden görülmüştür. Mimari projesine aykırılık olarak, bazı balkonların, yaşam alanları içerisine dahil edildiği, ve çöp odasının misafir wc ye çevrildiği görüldü. Taşınmaz İç Teknik Özellikleri; Daire giriş kapısının çelik kapılı olduğu, hol zeminin granit mermer görünümlü seramik, diğer zeminlerde ise lamine parke kaplamalı, duvarlar saten alçı boyalı, tavanlarda spot ışıklar,iç kapılar amerikan panel kapı, banyoda duşakabin ve wc/lavabo,mutfakta hazır mutfak dolabı ve granit mermer den tezgah mevcuttur.

Adresi : 100.Yıl Mah.85251Sok. Diamond Land Selected Sitesi C.Blok, No:266/11 Çukurova / ADANA

Ana Taşınmaz Yüzölçümü : 5.650,00 m2 Taşınmaz Brüt121,00 m², Net alanı ise 113,00 m² dir.

Arsa Payı : 6286/565000

İmar Durumu:Tick- T:0,60 - E:1,60 Hmax:45,50 metre. Düzenleme İptalinden dolayı imara kapalı.

Kıymeti : 5.225.000,00 TL KDV Oranı : %1 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2024 - 10:06

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/07/2024 - 10:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2024 - 10:06

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/08/2024 - 10:06

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02040033