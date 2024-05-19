Örnek No:55*

T.C.

ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/9 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/9 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Adana İli, Seyhan İlçesi, Kayışlı Mah. Malaz Mevkii, 13915 Ada, 1 Parsel, bağımsız bölümü tarla nitelikli, yüzölçümü 14.644,73 olan, borçlu adına 1/1 (tam) hisse olan taşınmaz üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmış olup, aşağıda yazılı hususları tespit edilmiştir. Taşınmazın az eğimli, drenajsız ( yüzey drenajlı ), derin toprak profiline sahip,killi - tınlı toprak yapısında, asit ? baz ? tuzluluk problemleri bulunmayan sulanma imkanı sahip '' Sulu Tarım Arazisi '' vasfındadır.Taşınmaz üzerinde hayvan gübrelerinin bulunduğu ayrıca 2 katlı harabe yapının bulunduğu tespit edilmiştir. Uluslararası Değerleme Standardı ( UDES ) piyasa değerinin ( Alım ? Satım Değeri ) belirlenmesinde Emsal Karşılaştırma Yöntemi, Maliyet Yöntemi, Gelir Yöntemi işlemlerinden hangisinin seçileceğini, taşınmazın özellikleri ve elde edilebilen verilere göre belirlenmesini ön görmektedir. Bu bağlamda taşınmaz tarla olduğundan dolayı net gelir yöntemi dikkate alınarak nihai sonuçlara ulaşılmıştır. Bu tip taşınmazın değeri bölgede bulunan benzer taşınmazlarla karşılaştırıldığında hâlihazır durumu, mevkii ve mevcut şartlarına göre kullanılması halinde getirebileceği yıllık net gelir, parsel çevrelerinin fiilen kullanım durumu, Köy yerleşim yerine olan yakınlığı, toprak yapısı, pazara, ana yola olan mesafesi, bölgedeki emsal satışlar, serbest piyasa rayiçleri de göz önünde bulundurularak ortalama m2 fiyatı 350,00 TL olacağı kanaatine varılmıştır. Taşınmaz üzerinde bulunan yapının duvarlarının yıkık harabe durumda olduğu bu yüzden ekonomik değeri olmadığı kanaatine varılmıştır.SONUÇ Kıymet takdirine konu olan taşınmazda borçlunun tam hisseye sahip olduğu ve keşif tarihi itibariyle değeri 350,00 TL/m2 X 14.644,73 m2 = 5.125.655,50 TL olabileceği kanaatine varılmıştır.

Adresi : Kayışlı Mahallesi 13915 Ada 1 Parsel Seyhan / ADANA

Yüzölçümü : 14.644,73 m2

Arsa Payı : -

İmar Durumu: -

Kıymeti : 5.125.655,50 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2024 - 14:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2024 - 14:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/07/2024 - 14:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/08/2024 - 14:33

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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