Örnek No:53* T.C. ERZURUM 4. İCRA DAİRESİ

TAŞINMAZIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, bulunduğu yer, kıymeti ve önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Erzurum İl, Aziziye İlçe, TEBRİZCİK Mahalle/Köy, 0 Ada, 210 Parsel, BİR KATLI BETONARME AHIR VE TARLASI Nolu Bağımsız Bölüm ERZURUM İLİ, AZİZİYE İLÇESİ, TEBRİZCİK MAHHELİS 0 ADA NO, 210 PARSELDE KAİN 26.944,46 M² MİKTARINA HAHİP BİR KATLI BETONARME AHIR VE TARLASI NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZIN TAM HİSSESİ SATILACAKTIR. TAŞINMAZIN TAPU ALANI 26944,46 M² OLDUĞU VE ÜZERİNDE BİRBİRİNE BİRLEŞİK YAPILMIŞ AHIR VE SAMANLIK BULUNMAKTADIR. TESİSİN TOPLAM ALANI 1750,00 M² TAŞINMAZIN KIYMET TAKTİRİ AŞAMASINDA KULLANILMADIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR. TAŞINMAZLAR YAKLAŞIK 4-5 YILLIK BİR YAPI OLDUĞU VE YAŞI BAKIMI VE YIPRANMASI GÖZ ÖNÜNE ALINDIĞINDA %15 LİK YIPRANMA PAYI DÜŞÜLECEKTİR. İKİNCİ SINIF B GRUBU YAPILAR STATÜSÜNDE DEĞERLENDİRİLECEKTİR. İMAR PLANI DIŞINDADIR. TAŞINMAZ ÜZERİNDE AHIRLAR VE SAMANLIK BİR BÜTÜN HALİNDE YAPILMIŞTIR. DUVARLARI SIVALI OLUP OLUKLU SAÇ İLE ÇATISI KAPLANMIŞTIR. TAVANI DEMİR IZGIRALARLA YAPILAR VE DEMİR AYAKLARLA TUTTURULMUŞTUR. DUVARLARI SIVALI OLUP BOYALARI BULUNMAMAKTADIR. ZEMİN DÖŞEMELERİ YAPILMAMIŞ OLUP BETON KAPLAMA OLARAK YAPILMIŞTIR. TESİSLERİN DIŞ KAPILARI DEMİR DOĞRAMA CAMLARI PVC DOĞRAMADIR.

Adresi : Erzurum İli Aziziye İlçesi Tebrizcik Mahallesi 0 Ada 210 Nolu ParselAziziye / ERZURUM

Yüzölçümü : 26.944,46 m2

Arsa Payı : 1/1

İmar Durumu: Yok

Kıymeti : 4.108.889,20 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler: DSİ Genel Müdürlüğü'nün 20/07/2015 tarih ve 3479 yevmiye numarası ile taşınmaz üzerinden arazi toplulaştırma beyanı ve Taşınmaz üzerinde 3402 kanunun ek birinci maddesi uygulamasına tabiidir beyanı mevcuttur----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/06/2023 - 10:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/07/2023 - 10:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/07/2023 - 10:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/08/2023 - 10:59

Satış şartları: 1- Birinci ve ikinci arttırma belirtilen gün ve saatler aralığında açık artırma suretiyle Elektronik Satış Portalı’nda (esatis.uyap.gov.tr) yapılacaktır. Bu artırmada Elektronik Satış Portalı’nda verilecek tekliflerin malın muhammen kıymetinin yüzde ellisi ile o malla güvence altına alınan ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından hangisi fazla ise bu miktarı ve ayrıca bu miktara ilave olarak paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartı ile ihale olunur.

2- Artırmaya katılabilmek için, mahcuzun muhammen kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutardaki nakit teminatın en geç artırma süresinin bitiminden önceki gün saat 23.30’a kadar satışı yapan icra dairesinin banka hesabına Elektronik Satış Portalı üzerinden yatırılması, gösterilecek teminatın, teminat mektubu olması hâlinde, artırmaya katılacaklar veya ilgili banka tarafından, en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışa konu mahcuzun muhammen kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubunun, satışı yapan icra dairesine elden veya sistem alt yapısı oluşturulduğu takdirde elektronik olarak tevdi edilmesi zorunludur.

3- Temsilci vasıtasıyla artırmaya katılacak kişilerin, temsilcileriyle birlikte en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai saati bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat etmeleri gerekmektedir. Ancak noterlerin, resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dâhilinde ve usulüne göre verdikleri vekâletnameyi veya belgeyi bulunduran temsilcinin icra dairesine müracaatları yeterli olup bu şekilde ihaleye katılacakların teminat miktarını başvuru anında icra dairesi hesabına yatırmaları veya teminat mektubunu icra dairesine tevdi etmeleri zorunludur.

4- Hisseli satışın mümkün olduğu hâllerde açık artırma konusu malı belirli paylarla satın almak isteyen müşterek alıcıların, en geç artırma süresinin sona ermesinden önceki mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat ederek hisse oranlarını ve artırmada adlarına pey sürecek hissedarı veya temsilciyi bildirmeleri gerekmektedir. Ancak noterlerin, resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dâhilinde ve usulüne göre verdikleri vekâletnameyi veya belgeyi bulunduran hissedarın veya temsilcinin icra dairesine müracaatları yeterli olup bu şekilde ihaleye katılacakların teminat miktarını başvuru anında icra dairesi hesabına yatırmaları veya teminat mektubunu icra dairesine tevdi etmeleri zorunludur.

5- Satış talep ederek artırmaya katılmak isteyen alacaklıdan ve ortaklığın satış suretiyle giderilmesinde artırmaya katılmak isteyen pay sahibinin, en geç artırma süresinin sona ermesinden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat etmeleri hâlinde alacak veya ortaklık payının teminatı karşıladığı miktar kadar kendilerinden teminat alınmaz, alacağın veya ortaklık payının teminata yeterli gelmemesi hâlinde eksik kısmın başvuru anında icra dairesi hesabına yatırılması veya teminat mektubunun icra dairesine tevdi edilmesi zorunludur.

6-Varsa ipotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbitesiyle on beş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerekmektedir. Aksi hâlde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacak ve bu hususlar irtifak hakkı sahipleri için de geçerli olacaktır.

7- İhale alıcısının, satış bedelinin tamamını ihalenin gerçekleştiğine ilişkin tutanağın Elektronik Satış Portalı’nda ilan edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde icra dairesi hesabına ödemesi gerekmektedir.

8- İhale alıcısının en yüksek teklifi verip de süresi içinde ihale bedelini yatırmaması hâlinde, alınan teminat iade edilmeyip öncelikle satış masraflarından düşülmek üzere alacaklarına mahsuben hak sahiplerine ödenecektir.

9- Asgari ihale bedelinin teklif edilmemesi nedeniyle ihalenin yapılamaması veya en yüksek teklif verenin ihale bedelini yatırmaması sebebiyle ihalenin iptal edildiği hallerde, ikinci artırma ilk açık artırmadaki şartlar çerçevesinde tekrar yapılacaktır.

10- Satışa katılanlar bütün ekleriyle birlikte şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılırlar.

11- Malın tescil ve teslim işlemleri ihalenin kesinleşmesi üzerine yapılacaktır.

12-KDV, damga vergisi, tapu harç ve teslim masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (İcra ve İflâs Kanununun 206 ncı maddesinin birinci fıkrası ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki hükümleri mahfuzdur.) 27/04/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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