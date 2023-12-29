Örnek No : 49

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İLAMSIZ TAKİPLERDE ÖDEME EMRİNİN

İLANEN TEBLİĞİ

DOSYA NO : 2023/27337 ESAS

ALACAKLI : SE-FA ULUSLARARASI NAKLİYAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,

VEKİLİ : Av. Nilay Yılmaz(TBB No: 179779)

Zafer Mah. Vadı Sok. No:38 D:4 Bahçelievler / İSTANBUL

BORÇLU : MERVE ULUSLARARASI TAŞIMACILIK DAYANIKLI TÜKETİM GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,

6190215718 VERĞİ NOLU

BORÇ MİKTARI : 2.900,00 EURO (Faiz ve masraflar hariç)

İşbu ödeme emrinin ilan tarihinden itibaren borcu ve takip masraflarını kanunen 7 günlük ödeme süresine 15 gün ilavesi ile toplam 22 gün içinde ödemeniz (Teminat vermeniz), borcun tamamına veya alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazınız varsa, senet altındaki imza size ait değilse yine bu 22 günlük süre içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz, aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadır sayılacağı, imzayı reddettiğiniz takdirde mercii önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, buna uymazsanız vaki itirazınızın muvakkaten kaldırılacağı, senet veya borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine 22 gün içinde bildirmediğiniz takdirde ve aynı sürü içinde 74. madde gereğince mal beyanında bulunmanız aksi takdirde hapisle tazyik olunacağınız, hakikate aykırı mal beyanında bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız, borç ödenmez veya itiraz edilmez ise cebri icraya devam edileceği, takibe itiraz ettiğiniz takdirde itirazla birlikte tebliğ giderlerini ödemeniz, aksi halde itiraz etmemiş sayılacağınız ihtar ve ilanen tebliğ olunur. 10/11/2023

#ilangovtr Basın no ILN01960662