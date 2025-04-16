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ORHANGAZİ SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

ORHANGAZİ SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2025 00:00

Örnek No:55*

T.C.
ORHANGAZİ
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/37 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/37 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bursa İl, Orhangazi İlçe, AKHARIM Mahalle/Köy, 116 Ada, 4 Parsel...
Yüzölçümü : 8.549,71 m2
İmar Durumu : Tarım alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 9.832.166,50 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 05/05/2025 - 13:54
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/05/2025 - 13:54
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2025 - 13:54
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2025 - 13:54

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

 

#ilangovtr Basın no ILN02206750