ORHANGAZİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

T.C.ORHANGAZİ3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/156 Esas

22.07.2025

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ileBURSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI İL MÜDÜRLĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen Bursa ili, Orhangazi İlçesi, Muradiye Mahallesinde bulunan, 121 ada, 57 parsel sayılı taşınmazın maliki Bilal Oğlu Halim'i bilen tanıyanların, gaipliği hakkında bilgisi olanların 1 ay içinde Orhangazi 3. Asliye Hukuk Mahkemesine haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

GAİP ADI SOYADI : BİLAL OĞLU HALİM

