ORHANGAZİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C.

ORHANGAZİ

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/119 Esas

Davacı tarafından davalılar Gülşen İnanç, Songül İnanç, Türkan İnanç, Metin İnanç, Murat İnanç, Şentürk İnanç, Mahmut İnanç, Fadime Düzyol aleyhine 07/10/2022 tarihinde açılan dava dilekçesinde özetle; Müvekkilinin Bursa ili Orhangazi ilçesi Karsak mahallesi 148 Ada 4 parsel sayılı taşınmaz maliki olduğunu, müvekkilinin 17/08/2022 tarihinde yaptırmış olduğu ölçümde davalıların murisine ait 3 parsel sayılı taşınmaz üzerine inşa edilen binaya ait duvarın ve bina eklentisinin kendisine ait 4 parsel nolu taşınmaza tecavüzlü olduğunu öğrendiğini, davalılara bu tecavüzün giderilmesini talep etmesine rağmen bu güne kadar bu hususta bir girişimleri olmadığını, izah olunan sebeplerle davalıların Bursa ili Orhangazi ilçesi Karsak mahallesi148 ada 4 parsel sayılı taşınmazı vaki müdahalesinin tecavüzlü kısımların kal-ine karar verilmesini, mahkeme masrafları ve avukatlık ücretinin davalı taraf üzerine yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Yapılan yargılama aşamasında mahkememizce çıkartılan tüm yurt içi ve yurt dışı tebligatlara rağmen dahili davalılar Ayşe Müller, Engin İnanç, Fatma İnanç ve Güven İnanç'a ulaşılamadığından ve adres araştırmasından bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

Tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini ve delillerinizi sunmanız gerekmektedir, aksi takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürmüş olduğu iddiaları inkar etmiş ve delil bildirme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız, dava dilekçesi ve tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02094189