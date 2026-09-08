ORHANELİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

Örnek No:55*

T.C.

ORHANELİ

(SULH HUKUK MAH.)

SATIŞ MEMURLUĞU

2026/4 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/4 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Büyükorhan İlçe, ZAFERİYE Mahalle/Köy, 130 Ada, 2 Parsel, Zaferiye Mah.Taşınmaz 11.504,24 m2 tarla vasıflıdır. Taşınmazda ekim hazırlığı yapılmış, tarla sürülmüş vaziyettedir. Kadastral yola cephesi bulunmaktadır. %25 eğime sahiptir. Mahalle merkezine 1 km, İlçe merkezine 7 km uzaklıktadır. Rakım 968-993m arasındadır. Sulama imkanı olmayan, kuru tarım arazisidir

Yüzölçümü : 11.504,24 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Belediyemiz yürürlükte bulanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı sınrları dışında kaldığı anlaşılmıştır.

Kıymeti : 2.300.848,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 10:11

Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 10:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 10:11

Bitiş Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 10:11

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Büyükorhan İlçe, ZAFERİYE Mahalle/Köy, 130 Ada, 4 Parsel, Zaferiye Mah.Taşınmaz 4.185,59 m2 tarla vasıflıdır. Taşınmaz üzerinde tarımsal faaliyet yapılmamaktadır. Kadastral yola cephesi bulunmamaktadır. %14 eğime sahiptir. Mahalle merkezine 1 km, İlçe merkezine 7 km uzaklıktadır. Rakım 976-990m arasındadır. Sulama imkanı olmayan, kuru tarım arazisidir.

Yüzölçümü : 4.185,59 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Belediyemiz yürürlükte bulanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı sınrları dışında kaldığı anlaşılmıştır.

Kıymeti : 837.118,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 11:11

Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 11:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 11:11

Bitiş Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 11:11

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Büyükorhan İlçe, ZAFERİYE Mahalle/Köy, 130 Ada, 17 Parsel, Zaferiye Mah. Taşınmaz 10.579,78 m2 tarla vasıflıdır. Taşınmaz üzerinde yulaf ekili olduğu tespit edilmiştir. Kadastral yola cephesi bulunmamaktadır. %4-5 eğime sahiptir. Mahalle merkezine 1 km, İlçe merkezine 7 km uzaklıktadır. Rakım 952-958m arasındadır. Sulama imkanı olmayan, kuru tarım arazisidir.

Yüzölçümü : 10.579,78 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Belediyemiz yürürlükte bulanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı sınrları dışında kaldığı anlaşılmıştır.

Kıymeti : 2.644.945,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 12:11

Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 12:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 12:11

Bitiş Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 12:11

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Büyükorhan İlçe, ZAFERİYE Mahalle/Köy, 130 Ada, 18 Parsel, Zaferiye Mah. Taşınmaz 12.923,18 m2 tarla vasıflıdır. Taşınmaz üzerinde yulaf ekili olduğu tespit edilmiştir. Kadastral yola cephesi bulunmaktadır. %25 eğime sahiptir. Mahalle merkezine 1 km, İlçe merkezine 7 km uzaklıktadır. Rakım 890-918m arasındadır. Sulama imkanı olmayan, kuru tarım arazisidir.

Yüzölçümü : 12.923,18 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Belediyemiz yürürlükte bulanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı sınrları dışında kaldığı anlaşılmıştır.

Kıymeti : 3.230.795,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 13:33

Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 13:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 13:33

Bitiş Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 13:33

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Bursa İl, Büyükorhan İlçe, ZAFERİYE Mahalle/Köy, 130 Ada, 38 Parsel, Zaferiye Mah. Taşınmaz 4.407,73 m2 tarla vasıflıdır. Taşınmaz üzerinde

arımsal faaliyet yapılmamaktadır. Kadastral yola cephesi bulunmamaktadır. %5 eğime sahiptir.

mahalle merkezine 1 km, İlçe merkezine 7 km uzaklıktadır. Rakım 942-947m arasındadır. Sulama

imkanı olmayan, kuru tarım arazisidir.

Yüzölçümü : 4.407,73 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Belediyemiz yürürlükte bulanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı sınrları dışında kaldığı anlaşılmıştır.

Kıymeti : 1.101.932,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 14:33

Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 14:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 14:33

Bitiş Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 14:33

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Bursa İl, Büyükorhan İlçe, ZAFERİYE Mahalle/Köy, 130 Ada, 50 Parsel, Bursa İli, Büyükorhan İlçesi Zaferiye Mah. Taşınmaz 527,91 m2 bahçe vasıflıdır. Taşınmazda ekim hazırlığı yapılmış, tarla sürülmüş vaziyettedir.Kadastral yola cephesi bulunmaktadır. %5 eğime sahiptir. Mahalle merkezine 1 km, İlçe merkezine 7 km uzaklıktadır. Rakım 945-947m arasındadır. Sulama imkanı olmayan, kuru tarım arazisidir.

Yüzölçümü : 527,91 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Belediyemiz yürürlükte bulanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı sınrları dışında kaldığı anlaşılmıştır.

Kıymeti : 211.164,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 10:03

Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 10:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 10:03

Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 10:03

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Bursa İl, Büyükorhan İlçe, ZAFERİYE Mahalle/Köy, 131 Ada, 3 Parsel, Zaferiye Mah.2.663,48 m2 bahçe vasıflıdır. Taşınmaz üzerinde tarımsal faaliyet yapılmamaktadır. Taşınmaz üzerinde ağıl bulunmaktadır. Kadastral yola cephesi bulunmaktadır. %9 eğime sahiptir. Mahalle merkezine 1 km, İlçe merkezine 7 km uzaklıktadır. Rakım 950-959m arasındadır. Sulama imkanı olmayan, kuru tarım arazisidir.Parsel içerisinde mevcut olduğu tespit edilen 2 adet ahır yapısı taş, kerpiç ve ahşap gibi yapı malzemeleri kullanılarak, oldukça basit tarzda olmak üzere 1 katlı ve yığma niteliğinde yapılmıştır. Tek bölümlü olan bu yapıların iç ve dış cephe duvar yüzeyleri sıvasız ve boyasız, tabanı kaplamasız (toprak zemin), eğik ahşap çatılı ve üzerleri kiremitler ile örtülüdür. Çatısında kısmi çökmelerin meydana geldiği görülen ahır yapılarından, Fen Bilirkişi Raporundaki bilgilere göre, (A) harfi ile işaretli olanının inşaat taban alanı bürüt 70,90 m2. ve net kullanım alanı 63,80 m2., (B) harfi ile işaretli olanının bürüt 90,60 m2. ve net kullanım alanı 81,50 m2. olup, bu yapıların toplam bürüt alanı 161,50 m2. ve toplam net kullanım alanı ise 145,30 m2. dir.

Yüzölçümü : 2.663,48 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Belediyemiz yürürlükte bulanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı sınrları dışında kaldığı anlaşılmıştır.

Kıymeti : 863.644,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 11:03

Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 11:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 11:03

Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 11:03

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Bursa İl, Büyükorhan İlçe, ZAFERİYE Mahalle/Köy, 129 Ada, 1 Parsel, Bursa İli, Büyükorhan İlçesi Zaferiye Mah. Taşınmaz 1.162,48 m2 bahçe vasıflıdır. Taşınmazda ekim hazırlığı yapılmış, tarla sürülmüş vaziyettedir. Kadastral yola cephesi bulunmaktadır. %5 eğime sahiptir. Parsel üzerinde samanlık olduğu tespit edilmiştir. Mahalle merkezine 1 km, İlçe merkezine 7 km uzaklıktadır. Rakım 932-937m arasındadır. Sulama imkanı olmayan, kuru tarım arazisidir.

Yüzölçümü : 1.162,48 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Belediyemiz yürürlükte bulanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı sınrları dışında kaldığı anlaşılmıştır.

Kıymeti : 523.116,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 12:03

Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 12:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 12:03

Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 12:03

9 NO'LU TAŞINMAZIN

Bursa İl, Büyükorhan İlçe, ZAFERİYE Mahalle/Köy, 129 Ada, 2 Parsel, Bursa İli, Büyükorhan İlçesi Zaferiye Mah.Taşınmaz 2.849,12 m2 bahçe vasıflıdır. Taşınmazda tarımsal üretim yapılmamaktadır. Parsel üzerinde ahır ve samanlık olduğu tespit edilmiştir. Kadastral yola cephesi bulunmaktadır. %6 eğime sahiptir. Mahalle merkezine 1 km, İlçe merkezine 7 km uzaklıktadır. Rakım 927-933m arasındadır. Sulama imkanı olmayan, kuru tarım arazisidir.bu parselin az bir kısmı üzerine yapılanmış olan 1 adet ahır ve 1 adet samanlık yapılarından ibarettir. Kuş uçuşu ile kuzeydoğu istikametindeki Zaferiye Mahallesi yerleşik birimleri merkezine (camiye) 260 metre mesafede yer alan söz konusu parselin güneyi kadastro yoluna cepheli a) Ahır Yapısı : Biriket malzemeli duvarlar ile 1 katlı ve B.A. Karkas niteliğinde yapılmış olup, tek bölümlüdür. Ana giriş kapısı 2 kanatlı demir profil ve 2 adet yan giriş kapıları basit ahşap yapılı, iç ve dış cephe duvar yüzeyleri sıvasız ve boyasız, tabanı beton ile kaplı, üzeri ise açık teras durumundadır. b) Samanlık Yapısı : Tuğla malzemeli duvarlar ile 1 katlı ve yığma niteliğinde yapılmış olan bu yapının iç ve dış cephe duvar yüzeyleri sıvasız ve boyasız, tabanı kaplamsız (toprak), giriş kapısı basit ahşap yapılı, eğik ahşap çatılı ve üzeri eternit paneller ile örtülüdür. Yerinde yapılan ölçümlerine göre,samanlık yapısının inşaat taban alanı bürüt 50,00 m2. ve net kullanım alanı ise 45,00 m2. dir. Yerinde yapılan ölçümlerine göre inşaat taban alanı bürüt 135,00 m2. ve net kullanım alanı ise121,70 m2. dir.

Yüzölçümü : 2.849,12 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Belediyemiz yürürlükte bulanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı sınrları dışında kaldığı anlaşılmıştır.

Kıymeti : 2.122.472,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 13:31

Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 13:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 13:31

Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 13:31

10 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Büyükorhan İlçe, ZAFERİYE Mahalle/Köy, 129 Ada, 9 Parsel, Bursa İli, Büyükorhan İlçesi Zaferiye Mahallesi, Köyiçi Mevkiinde kain, 129 ada, 9 parsel numaralı ve 606,79 m2. miktarlı ?Kargir Samanlık ve Bahçesi? vasıflı parsel ile bu parselin az bir kısmı üzerine yapılanmış olan 1 adet ev ve1 adet samanlık yapılarından ibarettir. Zaferiye Mahallesi yerleşik birimleri içerisinde yer alan söz konusu parselin kuzeyi ve güneyi kadastro yollarına cepheli konumda olup, diğer bitişik cephelerinde ise aynı yapı ve özellikleri taşıyan bahçe vasıflı parseller bulunmaktadır. Parselin bu yapılar haricinde kalan kısımları bahçe olarak bırakılmış olup, halihazırda içerisinde zirai gelir getirecek herhangi bir tarımsal ürün bulunmamaktadır. a) Mesken Binası : Halihazırda, davacı Hasip Aslan tarafından mesken amaçlı olarak kullanılan ev, 1 katlı ve yığma niteliğinde yapılmış olup, ana giriş kapısı1 kanatlı demir profil yapılı, dış cephe duvar yüzeyleri sıvalı ve boyalı, eğik ahşap çatılı ve üzeri kiremitler ile örtülüdür. 2020 yılında yapıldığı belirlenen söz konusu bina, 3 adet oda, hol, mutfak, banyo ve wc-lavabo bölümlerinden teşkil edilmiştir.Mutfak bölümünde, üzeri granit mermer kaplı tezgah mevcut olmakla birlikte, alt ve üst kısımlarının dolapları bulunmamaktadır. Yerinde yapılan ölçümlerine göre, binanın inşaat taban alanı bürüt 71,20 m2. ve net kullanım alanı ise 64,10 m2. dir. b) Samanlık Yapısı :Parsel içerisinde mevcut olan bu yapı taş, kerpiç ve ahşap gibi yapı malzemeleri kullanılarak oldukça basit tarzda olmak üzere 1 katlı ve yığma niteliğinde yapılmıştır. Çatısında kısmi çökmelerin meydana geldiği görülen samanlık yapısının yerinde yapılan ölçümlerine göre, inşaat taban alanı bürüt26,30 m2. ve net kullanım alanı ise 23,70 m2. dir.Genellikle bahçe veya avlu içerisindeki 1 veya 2 katlı ayrık nizam binaların bulunduğu mahalle yerleşik birimleri içerisinde yer alan söz konusu taşınmaz Büyükorhan İlçe Merkezine uzak konumda olup, mahallinde elektrik, su ve telefon gibi bazı altyapı hizmetleri mevcuttur.

Yüzölçümü : 606,79 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Belediyemiz yürürlükte bulanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı sınrları dışında kaldığı anlaşılmıştır.

Kıymeti : 615.720,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 14:31

Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 14:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 14:31

Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 14:31

11 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Büyükorhan İlçe, ZAFERİYE Mahalle/Köy, 103 Ada, 18 Parsel, Bursa İli, Büyükorhan İlçesi Zaferiye Mah.Taşınmaz 6.946,96 m2 tarla vasıflıdır. Taşınmazda tarımsal üretim yapılmamaktadır. Taşınmaz üzerinde orman emvali ağaçlar bulunmaktadır. Kadastral yola cephesi bulunmamaktadır. %25 eğime sahiptir. Mahalle merkezine 1 km, İlçe merkezine 7 km uzaklıktadır. Rakım 890-918m arasındadır. Sulama imkanı olmayan, kuru tarım arazisidir.

Yüzölçümü : 6.946,96 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Belediyemiz yürürlükte bulanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı sınrları dışında kaldığı anlaşılmıştır.

Kıymeti : 1.042.044,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 10:09

Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 10:09 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 10:09

Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 10:09

12 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Bursa İl, Büyükorhan İlçe, ZAFERİYE Mahalle/Köy, 103 Ada, 19 Parsel, Bursa İli, Büyükorhan İlçesiZaferiye Mah.Taşınmaz 7.693,70 m2 tarla vasıflıdır. Taşınmazda tarımsal üretim yapılmamaktadır. Taşınmaz üzerinde orman emvali ağaçlar bulunmaktadır. Kadastral yola cephesi bulunmamaktadır. %13-14 eğime sahiptir. Mahalle merkezine 1 km, İlçe merkezine 7 km

uzaklıktadır. Rakım 890-918m arasındadır. Sulama imkanı olmayan, kuru tarım arazisidir.

Yüzölçümü : 7.693,70 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Belediyemiz yürürlükte bulanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı sınrları dışında kaldığı anlaşılmıştır.

Kıymeti : 1.154.055,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 11:09

Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 11:09 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 11:09

Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 11:09

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02543810