ORHANELİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

Örnek No:55*

T.C.

ORHANELİ

(SULH HUKUK MAH.)

SATIŞ MEMURLUĞU

2025/20 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davasından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/20 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İli, Orhaneli İlçesi, Kadı Mahallesi, Hasançayırı Mevkii, 0 Ada, 269 Parsel, Taşınmaz tapu kaydında tarla vasfındadır. Taşınmaz üzerinde 2 katlı yıkık ev, tek katlı yıkık ahır, yıkık samanlık, 9,61 m² alana yapılmış ahşap çatısı kiremit kaplı fırın, 39,85 m² alana yapılmış taş sulama havuzu, 2 adet taş duvarla yapılmış kuru su kuyusu bulunduğu ve ekili dikili olmadığı, kadastro yolu olduğu tespit edilmiştir.

Adresi : Kadı Mahallesi Orhaneli/Bursa

Yüzölçümü : 23.900,00 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Bursa 2020 yılı 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Uygulama Planı Kararları ve Uygulama Hükümlerinin 6.2.4 Tarım Alanları Maddesi Plan Hükümleri kapsamında değerlendirilmektedir.

Kıymeti : 7.222.759,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2026 - 12:17

Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 12:17 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2026 - 12:17

Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 12:17

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02333365