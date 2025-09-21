T.C. ORDU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/281, 282, 283, 287, 288, 371, 396, 400, 407, 408, 411, 412, 415, 416, 417, 418, 420, 422,424, 425, 427, 428, 441, 443,325, 430, 431, 432, 433, 434 Esas sayılı dosyalar

KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Ordu ili,Kabadüzilçesi,Karakiraz Mahallesi, 957 ada 19 parsel,

Ordu ili, Kabadüz ilçesi, Karakiraz Mahallesi, 957 ada 18 parsel,

Ordu ili, Kabadüz ilçesi, Karakiraz Mahallesi, 957 ada 16 parsel,

Ordu ili, Kabadüz ilçesi, Karakiraz Mahallesi, 951 ada 32 parsel,

Ordu ili, Kabadüz ilçesi, Karakiraz Mahallesi, 951 ada 31 parsel,

Ordu ili, Kabadüz ilçesi, Yeşilada Mahallesi, 1109 ada 2 parsel,

Ordu ili, Kabadüz ilçesi, Yeşilada Mahallesi, 1128 ada 1 parsel,

Ordu ili, Kabadüz ilçesi, Yeşilada Mahallesi, 1100 ada 3 parsel

Ordu ili, Kabadüz ilçesi, Harami Mahallesi, 149 ada 8 parsel,

Ordu ili, Kabadüz ilçesi, Yukarı Kirazdere Mahallesi, 505 ada 10 parsel,

Ordu ili, Kabadüz ilçesi, Kirazdere Mahallesi, 1402 ada 43 parsel,

Ordu ili, Kabadüz ilçesi, Kirazdere Mahallesi, 1404 ada 2 parsel,

Ordu ili, Kabadüz ilçesi, Kirazdere Mahallesi, 1397 ada 23 parsel,

Ordu ili, Kabadüz ilçesi, Kirazdere Mahallesi, 1398 ada 8 parsel,

Ordu ili, Kabadüz ilçesi, Kirazdere Mahallesi, 1398 ada 9 parsel,

Ordu ili, Kabadüz ilçesi, Gülpınar Mahallesi, 1087 ada 1 parsel,

Ordu ili, Kabadüz ilçesi, Gülpınar Mahallesi, 1087 ada 5 parsel,

Ordu ili, Kabadüz ilçesi, Gülpınar Mahallesi, 1087 ada 6 parsel,

Ordu ili, Kabadüz ilçesi ,Gülpınar Mahallesi, 1087 ada 24 parsel,

Ordu ili, Kabadüz ilçesi, Gülpınar Mahallesi, 1087 ada 26 parsel,

Ordu ili, Kabadüz ilçesi, Gülpınar Mahallesi, 1087 ada 28 parsel,

Ordu ili, Kabadüz ilçesi, Gülpınar Mahallesi, 1087 ada 29 parsel,

Ordu ili, Kabadüz ilçesi, Kirazdere Mahallesi, 1370 ada 13 parsel,

Ordu ili, Kabadüz ilçesi, Kirazdere Mahallesi, 1370 ada 2 parsel

Ordu ili, Altınordu ilçesi, Bayadı Mahallesi, 202 ada 1 parsel,

Ordu ili, Altınordu ilçesi, Artıklı Mahallesi, 123 ada 9 parsel,

Ordu ili, Altınordu ilçesi, Artıklı Mahallesi, 124 ada 22 parsel,

Ordu ili, Altınordu ilçesi, Artıklı Mahallesi, 124 ada 21 parsel,

Ordu ili, Altınordu ilçesi, Artıklı Mahallesi, 124 ada 27 parsel,

Ordu ili, Altınordu ilçesi, Artıklı Mahallesi, 124 ada 26 parsel sayılı taşınmazlar hakkında, mahkememizin yukarıda esası belirtilen dosyaları üzerinden kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davası açılmış olup, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10.maddesinin 4.fıkrası uyarınca ilan olunur. 02.09.2025

