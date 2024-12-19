ORDU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. ORDU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/463 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili istemiyle;
Ordu ili Ulubey İlçesi Kadıncık Mahallesi 1596 ada 9 parsel sayılı taşınmaz hakkında, mahkememizin yukarıda esası belirtilen dosyaları üzerinden kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davası açılmış olup, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10.maddesinin 4.fıkrası uyarınca ilan olunur. 17/12/2024
#ilangovtr Basın no ILN02142304