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ORDU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ORDU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2024 00:00

T.C. ORDU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/463 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili istemiyle;
Ordu ili Ulubey İlçesi Kadıncık Mahallesi 1596 ada 9 parsel sayılı taşınmaz hakkında, mahkememizin yukarıda esası belirtilen dosyaları üzerinden kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davası açılmış olup, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10.maddesinin 4.fıkrası uyarınca ilan olunur. 17/12/2024

 

#ilangovtr Basın no ILN02142304