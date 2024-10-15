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ORDU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ORDU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2024 00:00

T.C. ORDU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371 ve 373 Esas sayılı dosyalar.

KAMULAŞTIRMA İLANI

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili istemiyle;
Ordu ili Altınordu İlçesi Bayadı Mahallesi 134 ada 1 parsel,
Ordu ili Altınordu İlçesi Bayadı Mahallesi 134 ada 2 parsel,
Ordu ili Altınordu İlçesi Bayadı Mahallesi 134 ada 3 parsel,
Ordu ili Altınordu İlçesi Bayadı Mahallesi 134 ada 4 parsel,
Ordu ili Altınordu İlçesi Bayadı Mahallesi 134 ada 5 parsel,
Ordu ili Altınordu İlçesi Bayadı Mahallesi 134 ada 6 parsel,
Ordu ili Altınordu İlçesi Bayadı Mahallesi 134 ada 9 parsel,
Ordu ili Altınordu İlçesi Bayadı Mahallesi 134 ada 10 parsel,
Ordu ili Altınordu İlçesi Bayadı Mahallesi 134 ada 17 parsel,
Ordu ili Altınordu İlçesi Karapınar Mahallesi 2781 ada 9 parsel sayılı taşınmazlar hakkında, mahkememizin yukarıda esası belirtilen dosyaları üzerinden kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davası açılmış olup, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10.maddesinin 4.fıkrası uyarınca ilan olunur. 11/10/2024

 

#ilangovtr Basın no ILN02104190